عبد الغفار حسين يروي قصة وتاريخ «التجارة في دبي»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأربعاء أمسية ثقافية بعنوان ((التجارة والتجار في دبي ـ إطلالة تاريخية في نصف قرن)) حاضر فيها الأديب عبد الغفار حسين، وأدارها الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي، وحضرها نخبة من الوجوه الثقافية والإعلامية وعلى رأسهم: بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، د. محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، د. عبد الخالق عبد الله، ميرزا الصايغ، عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.. وغيرهم من الشخصيات الثقافية البارزة.

قال علي عبيد الهاملي، في بداية المحاضرة، إن عبد الغفار حسين من الأسماء البارزة في عالم الثقافة والصحافة في دبي وله حضور واسع في الحياة العامة وفي جعبته عشرات الكتب التوثيقية والإبداعية. وقدم الهاملي لموضوع المحاضرة بإطلالة عامة على الحياة التجارية في دبي عبر مرحلتين: بداية القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الثانية.

وأطل عبد الغفار حسين في محاضرته على التجارة والتجار والسوق التجاري في دبي، مشيراً إلى عهد الشيخ مكتوم بن حشر، رحمه الله، الذي تولى الحكم عام 1894 – وتوفي عام 1907.

وأشار إلى أن تولي هذا الحاكم المتنور شكّل بداية حسنة لإحياء ما كان أبوه الشيخ حشر بن مكتوم( 1859-1886 ) يرغب به، حيث بدأ في عهده استقبال الوفود التجارية، وإقامة ما يدعى محلياً بـ ((الفرضة)) أو إدارة الجمارك على الخور لتسهيل شحن البضائع وحملها.. إذ يعتبر أول ميناء يقام في هذه المنطقة، وكذلك جرى بناء الأسواق والدكاكين على ضفتي الخور في بر دبي وديرة، وأرسل الشيخ مكتوم بن حشر، وفوداً إلى لنجة والكويت وشرق السعودية وعمان ليتصل بالتجار ويرغبهم في المجيء إلى دبي، وهذا أول إجراء نوعي متقدم من حاكم في المنطقة.

وبين المحاضر أنه ونتيجةً لقدوم عدد كبير من التجار في لنجة ومن أنحاء أخرى من الخليج ومن عُمان، بدأت بواخر الشحن الكبيرة القادمة من الهند تغير مسارها من لنجة إلى دبي، وجاءت أول باخرة عام 1902 لترسو بالقرب من الشندغة وكانت تحمل بضائع التاجر عبد القادر عباس الذي نقل تجارته الواسعة من لنجة إلى دبي)).

وتحدث عبدالغفار حسين عن عهد الشيخ مكتوم بن حشر، رحمه الله، والنشاط التجاري الذي ازدهر في ذلك العهد، لا سيما تجارة اللؤلؤ في دبي التي قفزت إلى مستوى عشرة ملايين روبية، كما روى مؤرخون انجليز في ذلك الوقت، مستشهداً بالمؤرخ أحمد فرامرزي الذي زار دبي عام 1917، وكتب: ((إن التجار الذين قدموا إلى دبي من لنجة حولوا ثروة تقدر ب 18 مليون روبية، وعلى رأس هؤلاء عبد القادر عباس وفاروق عرشي))، وذلك إضافة إلى 18 مليوناً (تساوي في وقتنا الحالي، ما قيمته، وعلى الأقل : 10 مليارات درهم).

وقد أسهمت الأسئلة من قبل الحضور بإغناء المحاضرة وإثراء المعلومات عن الحياة التجارية في دبي.