«مؤتمر الموزعين الدولي» الثالث ينطلق في الشارقة 27 أبريل المقبل

أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الموعد الرسمي لانعقاد الدورة الثالثة من ((مؤتمر الموزعين الدولي)) يومي 27 و28 أبريل المقبل، في ((مركز إكسبو الشارقة))، والذي تنظمه ((هيئة الشارقة للكتاب))، حيث يجمع المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، نخبة من موزعي وناشري وبائعي الكتب من المنطقة والعالم، موفراً لهم منصة لمناقشة عدد من القضايا المحورية في صناعة النشر والتوزيع، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وترسيخ الشراكات، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال، وتبادل الرؤى.

فعاليات متنوعة

ويأتي تنظيم المؤتمر، الذي يسبق انطلاق ((مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024))، في إطار رؤية إمارة الشارقة تجاه النهوض بصناعة المعرفة في المنطقة والعالم، ويشهد المؤتمر برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة، تشمل مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والخطابات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في النشر والتوزيع، ويبحث تحديات سوق الكتاب، والفرص التي يتيحها تطور التقنيات الرقمية، ويستكشف أحدث التوجهات والاستراتيجيات الرامية لتطوير وتعزيز تقدم قطاع النشر.

ويناقش المؤتمر سبل تعزيز الروابط بين مكونات منظومة صناعة الكتاب والارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، وذلك تجسيداً لتوجيهات ((هيئة الشارقة للكتاب))، الرامية إلى بناء منظومة إقليمية عالمية متكاملة، تحتضن الكتاب وترعى رواد صناعته وتوفر لهم الدعم الفني والمعرفي.

وحول الاستعدادات لتنظيم الدورة الثالثة من ((مؤتمر الموزعين الدولي)) أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن المؤتمر يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول توفير كافة العوامل التي ترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للفعاليات التي تدعم صناعة الكتاب بما فيها النشر والتوزيع وتسهيل وصول الجمهور لمصادر المعرفة.

وقال العامري: ((تلتزم هيئة الشارقة للكتاب بدعم قطاع النشر والناشرين وموزعي الكتب في الوطن العربي، على وجه التحديد، إذ يعكس المؤتمر التزام الإمارة الراسخ بدعم المبادرات الثقافية العربية وتعزيز حضورها على الساحات العالمية، وأدعو جميع العاملين في قطاع النشر والتوزيع للاستفادة من الفرص الثمينة التي يوفرها المؤتمر)).

200

وكانت الدورة الأولى من ((مؤتمر الموزعين الدولي)) قد انطلقت في العام 2022، حيث نظمتها ((هيئة الشارقة للكتاب)) في ((المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر))، وجمعت أكثر من 200 موزع وناشر وبائع كتب من داخل الدولة والمنطقة، وشهدت على مدى يومين مجموعة من الفعاليات التي شملت بحث ونقاش كافة مجالات بيع وتوزيع الكتب، وسبل التواصل مع الجمهور والقراء والتعرف على ميولهم وتوقعاتهم.