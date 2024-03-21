عبدالله المري يكرّم الرعيل الأول من المعلقين الرياضيين

كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الزملاء الإعلاميين المعلقين الكبار من أصحاب التجربة والخبرة ممن أثروا الساحة الرياضية بعطائهم خلال العقود الماضية عبر شاشات القنوات التلفزيونية وأثير الإذاعات الوطنية.

وقام معالي الفريق عبدالله خليفة المري بمنحهم الشهادات وميدالية السعادة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لجهودهم البارزة والمتميزة في توعية وتثقيف المجتمع الرياضي والتوعية بأهمية الرياضة كأسلوب حياة وزرع الروح الرياضية لدى الجميع ونبذ التعصب.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الخاص الذي استضافه نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط. وشمل التكريم الزملاء محمد صفر، علي حميد، محمد الجوكر، عبدالمحسن الدوسري، أحمد عبدالله الشيخ، يعقوب السعدي، عدنان حمد الحمادي، علي سعيد الكعبي، عبدالرحمن حوكل.

تقدير

وأعرب معالي الفريق المري خلال الحفل عن عميق شكره وتقديره الكبير للبصمات والجهود المثمرة والملموسة التي تركها الرعيل الأول ممن وقفوا خلف الميكروفون وتصدوا لمهمة التعليق الصعبة بكل اقتدار وقدموا أنموذجاً رائعاً في البذل والعطاء وتركوا ذكريات طيبة في الأحداث والفعاليات المهمة التي قاموا بوصفها في الإمارات وخارجها.

وأعرب المكرمون عن بالغ امتنانهم وشكرهم العميق للقيادة العامة لشرطة دبي على اللفتة الطيبة مثمنين دور معالي الفريق عبدالله خليفة المري الذي حرص على تكريم الزملاء المعلقين فكانت لمسة وفاء من القائد الرياضي لتسجل هدفاً جديداً للمؤسسة الأمنية الرائدة التي تقدم مبادراتها الاجتماعية الإنسانية لإسعاد المجتمع والناس.

وأكد المكرمون أن شرطة دبي تعد أنموذجاً للمؤسسات الأمنية التي تشارك المجتمع المدني بل تسعده في صورة حضارية مشرفة ظهرت في العديد من الصور ومنها حفل تكريم الرعيل الأول من المعلقين، والذي وجد صدى طيباً وترك أثراً إيجابياً لدى الزملاء المكرمين.

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