725 ألفاً جوائز السباق 13 لمضمار العين

تعود الإثارة إلى المضمار العيناوي، ويشهد اليوم سباقه الثالث عشر بالموسم، ويتألف من 9 أشواط، بمشاركة 128 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ 725 ألف درهم، وتبرز الجولة الثالثة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين كأقوى سباقات الأمسية ، وتنطلق في الشوط التاسع الختامي لمسافة 5100 متر - هانديكاب، حيث يسعى ((حكيم)) للتتويج بلقب الجولة في مواجهة بطلة الجولة السابقة ((لؤلؤة))، كما يوجد ((انديز داي))، بقيادة فارس الإسطبلات تاج أوشي.

تستهل الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، حفل الأمسية في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويبرز((قيصر)) كمرشح للقب، وفي الشوط الثاني لنفس المسافة، يحاول ((عدنان)) الحلول أولاً.

وتبدو الفرصة في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، مواتية للجواد ((وحيد))، للانفراد بالصدارة، لكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين بارزين، مثل ((عزوز)) و((إيه إف الحازم))، و((زمام))، وفي الشوط الرابع لنفس المسافة، يبرز كل من ((إيه إف مخرج)) و((إيه إف المريب))، كمرشحين للفوز باللقب.

وتظهر المهرات والأفراس المبتدئة بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر. وينطلق الشوط السادس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر- هانديكاب.

وفي الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات، يتطلع ((بدران بينونة)) تحت قيادة ساندرو بايفا، للصدارة، في مواجهة ((براري الوثبة)) و((جاب ولهان))، وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط الثامن، قبل الأخير، في الجولة الأخيرة من سباق العين سبرينت، لمسافة 1000 متر، حيث يبرز ((جاب حداد)) كمرشح للقب، إلى جانب ((إيه إف يبرهن)) و((إيه إف المميز))، وغيرهم من الخيول الطامحة للقب.

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