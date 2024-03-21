10 أسماء شابة ترسم ملامح المستقبل في الجزيرة

واصل نادي الجزيرة نهجه خلال الموسم الحالي في الاعتماد على العناصر الشابة من أبناء الأكاديمية والمقيمين، بهدف بناء ورسم ملامح مستقبل مشرق للفريق الأول لكرة القدم.

ومنح النادي فرصة المشاركة لعشرة أسماء شابة خلال مباريات الدوري، تتراوح أعمارهم بين 20 و 22 عاماً، من بينهم عناصر نافست أصحاب الخبرة والأجانب وشاركت ضمن التشكيل الأساسي وقدمت مستويات جيدة، مع تمسك الإدارة بعدم استقطاب عناصر من أندية منافسة للموسم الرابع على التوالي.

ومن الأسماء التي وجدت فرصة اللعب المستمرة خلال مباريات الدوري السابقة زايد الزعابي ((22 عاماً)) والذي نجح في تقديم نفسه بشكل جيد أهله للوجود مع المنتخب الوطني الأول، ولاعب الارتكاز مامادو كوليبالي ((20 عاماً)) الذي فاجأ الجميع بتألقه منذ المباراة الأولى في الدوري وفرض نفسه أساسياً وظهر أساسياً في 13 مباراة، بجانب عمر تراوري ((21 عاماً)) أحد النجوم البارزة والمؤثرة في تشكيلة ((فخر أبوظبي))، والمقيم الغاني ريتشارد أكونور ((20 عاماً)) الذي اكتسب الثقة من 9 مشاركات سابقة، و برونو دي أوليفيرا ((22 عاماً)) البديل الناجح صاحب الإمكانيات الهجومية العالية.

إضافة إلى عدد من العناصر التي وجدت بعض الفرص بقيادة حارس المرمى راكان المنهالي ((22 عاماً))، والذي يمثل مستقبل حراسة المرمى في الفريق، ومبارك بنزامة ((20 عاماً)) المتألق في خانة الظهير الأيمن، والمغربي المقيم محمد ربيع ((22 عاماً))، والهولندي المقيم شاهين بوهمين ((20 عاماً))، وأحمد فوزي ((22 عاماً)).

وبخلاف العناصر المذكورة يوجد لاعبون صغار السن يتمتعون بخبرة كبيرة في الملاعب نسبة لتألقهم المبكر ونيلهم فرصة اللعب في المواسم السابقة بقيادة الدولي عبدالله ادريس صاحب الـ 24 عاماً، والذي يحضر مع ((الأبيض))، وأحمد محمود ((23 عاماً)) لاعب الوسط الذي يسعى لإثبات وجوده، والمدافع عبد الله العطاس ((23 عاماً)) الذي حرمته الإصابة من المشاركة مع الفريق وغيرهم من اللاعبين الذين يستهدف الجزيرة عبرهم صناعة فريق قوي ينافس محلياً وخارجياً في المستقبل القريب، بعد تطوير قدراتهم والاستفادة من لاعبي الخبرة بقيادة علي خصيف وعلي مبخوت والنجوم الأجانب.

وأثنى ميريل رادوي المدير الفني للجزيرة على لاعبيه الشباب، وقال:إن ما ينقصهم فقط الخبرة والتي ستتوفر بالاحتكاك والمشاركة،وهم يمتلكون موهبة فنية وإمكانيات عالية.

وأضاف: أنا سعيد من أجل الفرصة التي يجدها اللاعبون صغار السن خاصة أنهم يجتهدون ويحاولون تقديم أفضل المستويات، ومع اكتسابهم الخبرة وبلوغ سن النضج الكروي سيقدمون الكثير للنادي.

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