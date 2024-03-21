الأرض تخاصم «النمور» في دوري المحترفين

للمرة الأولى منذ مواسم عدة، يجد لاعبو كلباء صعوبة في تحقيق الفوز على ملعبهم، حدث ذلك خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين الحالية التي لعب فيها ((النمور)) 8 مواجهات على ملعبهم ولم يتذوق الفريق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة جمعته بفريق حتا الصاعد حديثاً لدوري المحترفين وصاحب المركز الأخير في القائمة.

وبخلاف هذا الفوز تعرض ((النمور)) لأربع هزائم أمام الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والجزيرة، في وقت حضر فيه التعادل في 3 مباريات على ملعبه أمام كل من خورفكان والنصر والعين، وخارج ملعبه خاض كلباء 8 مباريات حقق الفوز في اثنتين على الإمارات وعجمان وتعادل أمام البطائح والجزيرة وخسر من الشارقة وشباب الأهلي و الوصل وبني ياس. ولايزال وضع ((النمور)) حرجاً، حيث يحتل المركز 11 برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة، فاز في 3 وخسر 8 مواجهات وتعادل في 5 مباريات، ويخوض الفريق المباراة المقبلة أمام عجمان بملعب كلباء 29 الجاري، تليها مواجهة العين في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بملعب زعبيل 3 أبريل المقبل.

وفيما يبدو فإن شركة كرة القدم لنادي كلباء غير قلقة على وضع ((النمور)) الحالي في ظل النقلة التي أحدثها الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة المدرب العراقي غازي الشمري والذي حل خلفاً للإيراني فرهاد مجيدي الذي تم الاستغناء عن خدماته بالتراضي، وأحدث الشمري تطوراً ملحوظاً في صفوف ((النمور))، وتمكن من إحراج العين بملعب هزاع بن زايد في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB)) إذ تقدم ((النمور)) بهدفين في الوقت الأصلي ليعادل نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز العين بهدفين، ولكن كلباء غادر المسابقة عبر ركلات الترجيح والتي ابتسمت حينها لأصحاب الأرض.

وفي مباراة الجزيرة الماضية ضمن إياب دوري أدنوك تقدم كلباء حتى الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف لولا إدراك ((فخر أبوظبي)) للتعادل والذي يعد خسارة لكلباء.

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