رودريغو: جيل العين الحالي قادر على التتويج بكل ألقاب الموسم

يعتقد البرازيلي رودريغو منديز، أحد أفضل الأجانب الذين لعبوا للعين، والذي توج معه بلقب دوري أبطال آسيا عام 2003، أن الجيل الحالي قادر على التتويج بجميع ألقاب الموسم الحالي، قياساً بالحالة الإيجابية التي يعيشها النادي، بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من رئاسة النادي، والإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها عناصر الفريق، والمساندة الجماهيرية القوية لهم في كل الميادين. وعبّر رودريغو عن فخره بارتداء شعار العين، الذي يعتبر أحد أفضل الأندية على مستوى العالم، بفضل الرؤية الثاقبة والاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

وقال: ظل العين يحظى برعاية ودعم سخي من سموه، ومنشآت النادي، والآلية التي يعمل بها لا تجدها في كثير من الأندية الأوروبية، وفي زيارتي الحالية وجدت اهتماماً كبيراً ومتابعة لافتة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين ، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس لجنة رعاية المواهب .

وعبّر رودريغو عن حسرته لمغادرة العين في ذلك الوقت، وقال: لم يكن يجدر بي أن أغادر النادي في 2003، بعد النجاحات الكبيرة خلال فترة وجيزة، ولكن في بعض الأحيان نتخذ قرارات في حياتنا مرتبطة بأقدارنا، ولكنني سعيد بالعودة مجدداً إلى العين، لمساندة الفريق عن قرب، لأن العين يعني لي الكثير، إذ حققت معه أهم بطولة في مسيرتي، وهي دوري أبطال آسيا.

وأضاف: لدي الكثير من الذكريات الرائعة في ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، قضيت في هذا المكان جزءاً كبيراً من عمري، وبالتأكيد أنا سعيد بالعودة إلى هنا مرة أخرى، العين كان ولا يزال عائلة، وهذا هو سبب النجاح، وأتذكر أن الفريق في ذلك الوقت كان يضم مجموعة من اللاعبين المواطنين من أصحاب الإمكانات العالية، ولا أنسى الجماهير الذين كانوا يحتشدون في المدرجات.

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