راشد الملا جاهز لانطلاقة مونديال الدراجات المائية بفيتنام اليوم

أكد النجم الإماراتي راشد الملا، بطل فريق أبوظبي للدراجات المائية، جاهزيته لضربة البداية في بطولة العالم، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل في مدينة كوي نون في فيتنام التي تستضيف المنافسات للمرة الأولى.

ويخوض راشد الملا بطل العالم 5 مرات، الجولة للمنافسة على لقب فئة الحركات الاستعراضية، وكان الموسم الماضي شهد حصول الملا على المركز الثاني.

وتوّج الملا بلقب البطولة ابتداءً من موسم 2018 وحتى 2022، ليكون أول بطل إماراتي يحقق اللقب 5 مرات. وشهد العام 2022 إحرازه العلامة الكاملة بتسجيل 100 نقطة في إنجاز فريد من نوعه لم يتكرر في البطولة.

وتوجه راشد الملا، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أنه سيسعى لتقديم أفضل مستوى لتحقيق أفضل نتيجة في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وقال: ستكون منافسة قوية في شهر رمضان والجميع مستعد لتقديم أفضل ما لديه، وهدفي تحقيق نتيجة مثالية.

وتابع: خسرت اللقب في الموسم الماضي بسبب عطل بسيط في دراجتي المائية في الجولة الأولى، وأتطلع للتعويض وتحقيق لقبي السادس في البطولة.

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