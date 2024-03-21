10 فرق في بطولة شركاء رابطة المحترفين غداً

تقام غداً بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، منافسات النسخة الثانية من بطولة شركاء رابطة المحترفين بمشاركة 10 فرق هي فريق ((مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة))، وفريق أدنوك، شركة قصر الإمارات ماندارين أورينتال، طيران الإمارات، مجموعة ((إم. بي. إم. إي))، شركة ماكدونالدز الإمارات، شركة الرصاصي للعطور، شركة آفاتريد، فنادق ريكسوس، وفريق رابطة المحترفين.

جدير بالذكر أن فريق طيران الإمارات، توج بلقب النسخة الأولى من البطولة بعد فوزه بركلات الترجيح على رابطة المحترفين الإماراتية الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء فريق أدنوك في المركز الثالث.

وتأتي البطولة التي تنظمها رابطة المحترفين لشركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، في إطار حرصها على التواصل المستمر خارج إطار العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي إطار مد جسور التواصل معها وبين منتسبي المؤسسات الرائدة عبر الفعاليات المجتمعية الهادفة لتعزيز مفهوم الرياضة أسلوب حياة مستدام.

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