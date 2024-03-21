Friday, 22 March 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 فرق في بطولة شركاء رابطة المحترفين غداً

3/21/2024 7:20:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام غداً بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، منافسات النسخة الثانية من بطولة شركاء رابطة المحترفين بمشاركة 10 فرق هي فريق ((مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة))، وفريق أدنوك، شركة قصر الإمارات ماندارين أورينتال، طيران الإمارات، مجموعة ((إم. بي. إم. إي))، شركة ماكدونالدز الإمارات، شركة الرصاصي للعطور، شركة آفاتريد، فنادق ريكسوس، وفريق رابطة المحترفين.

جدير بالذكر أن فريق طيران الإمارات، توج بلقب النسخة الأولى من البطولة بعد فوزه بركلات الترجيح على رابطة المحترفين الإماراتية الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء فريق أدنوك في المركز الثالث.

وتأتي البطولة التي تنظمها رابطة المحترفين لشركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، في إطار حرصها على التواصل المستمر خارج إطار العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي إطار مد جسور التواصل معها وبين منتسبي المؤسسات الرائدة عبر الفعاليات المجتمعية الهادفة لتعزيز مفهوم الرياضة أسلوب حياة مستدام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN21032024000110011019ID1108008099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث