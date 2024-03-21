«جودو الإمارات» يبدأ مشوار بطولة تبليسي غراند سلام اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يبدأ منتخب الجودو، اليوم، مشاركته في تمهيدي بطولة تبليسي ((غراند سلام)) عبر اللاعبة باتسو ألتان في منافسات ((وزن تحت 57 كلغم)).
وتشهد البطولة التي تقام بقاعة قصر الرياضة الأولمبي بمدينة تبليسي في جورجيا، مشاركة 534 لاعباً ولاعبة من 83 دولة من بينها 5 دول عربية: الإمارات، والسعودية، وقطر، وتونس، ولبنان.
ويشارك منتخب الجودو بثلاثة لاعبين ولاعبة، بينما يتابع بقية عناصر المنتخب استعداداتهم في معسكر إعداد في تبليسي بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.
ويبدأ لاعبنا كريم عبد اللطيف غداً، المشاركة في منافسات ((وزن تحت 73 كلغم))، وفي الجولة نفسها لوزن خفيف المتوسط يشارك طلال شفيلي في ((وزن تحت 81 كلغم)).
ويختتم المنتخب مشاركته، الأحد المقبل، بمنافسات الوزن الثقيل عبر اللاعب غريغوري آرام في ((وزن تحت 90 كلغم)).
وتشهد البطولة، تطبيق تصنيف الاتحاد الدولي الجديد للعام 2024، بوضع أفضل 8 لاعبين من كل وزن في مقدمة ترتيب اللاعبين واللاعبات المشاركين في كل فئة من الأوزان المختلفة عند سحب القرعة، بهدف بلوغ أفضل العناصر لمنافسات أولمبياد باريس 2024.
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