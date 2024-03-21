«جودو الإمارات» يبدأ مشوار بطولة تبليسي غراند سلام اليوم

يبدأ منتخب الجودو، اليوم، مشاركته في تمهيدي بطولة تبليسي ((غراند سلام)) عبر اللاعبة باتسو ألتان في منافسات ((وزن تحت 57 كلغم)).

وتشهد البطولة التي تقام بقاعة قصر الرياضة الأولمبي بمدينة تبليسي في جورجيا، مشاركة 534 لاعباً ولاعبة من 83 دولة من بينها 5 دول عربية: الإمارات، والسعودية، وقطر، وتونس، ولبنان.

ويشارك منتخب الجودو بثلاثة لاعبين ولاعبة، بينما يتابع بقية عناصر المنتخب استعداداتهم في معسكر إعداد في تبليسي بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.

ويبدأ لاعبنا كريم عبد اللطيف غداً، المشاركة في منافسات ((وزن تحت 73 كلغم))، وفي الجولة نفسها لوزن خفيف المتوسط يشارك طلال شفيلي في ((وزن تحت 81 كلغم)).

ويختتم المنتخب مشاركته، الأحد المقبل، بمنافسات الوزن الثقيل عبر اللاعب غريغوري آرام في ((وزن تحت 90 كلغم)).

وتشهد البطولة، تطبيق تصنيف الاتحاد الدولي الجديد للعام 2024، بوضع أفضل 8 لاعبين من كل وزن في مقدمة ترتيب اللاعبين واللاعبات المشاركين في كل فئة من الأوزان المختلفة عند سحب القرعة، بهدف بلوغ أفضل العناصر لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

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