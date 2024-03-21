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«الأولمبي» يخسر من نظيره المصري في بطولة غرب آسيا

3/21/2024 7:20:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، أمام المنتخب المصري بهدف وحيد سجله بلال مظهر بالدقيقة 82 من عمر مباراتهما في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً في مدينة الأحساء السعودية.

ويلعب ((الأولمبي)) بعد الخسارة على المراكز التصنيفية من الخامس إلى الثامن، بينما تأهلت مصر إلى الدور قبل النهائي.

ويلتقي في التاسعة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، منتخبنا الوطني الأولمبي، والمنتخب العراقي، على ملعب استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ومنتخبا تايلاند مع الأردن، على ملعب استاد نادي الفتح، في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، كما تقام مباراتا الدور قبل النهائي في الثانية عشرة، منتصف الليل، ويلتقي في الأولى منتخبا أستراليا ومصر باستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، وتجمع الثانية بين منتخبي كوريا الجنوبية والسعودية باستاد نادي الفتح.

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