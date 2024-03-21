حامل اللقب يودّع كأس منصور بن زايد لكرة القدم من دور المجموعات

ودّع فريق مدارس الإمارات الوطنية، حامل لقب بطولة ((كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024))، في النسختين الأخيرتين، البطولة، في كبرى مفاجآت النسخة الحادية عشرة، حيث إنه يضم مجموعة من أفضل اللاعبين. وخرج فريق مدارس الإمارات الوطنية، من دور المجموعات، بالخسارة أمام مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي 1 - 2، وهي أول هزيمة للفريق منذ نسخة 2022، أقيمت المباراة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات.

ونجح فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعدما تصدر المجموعة الأولى، وحصد 5 نقاط، في حين كانت بطاقة التأهل الثانية من نصيب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تعادل مع مكتب البعثات الدراسة 2-2، ليخطف الأول بطاقة العبور، مستفيداً من فارق الأهداف المسجلة بعد تساويه في النقاط مع مكتب البعثات الدراسية ((3 نقاط لكل منهما))، في حين تذيل بطل آخر نسختين، مدارس الإمارات الوطنية، المجموعة بنقطتين.

وحصد مهدي شطير، لاعب مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، نجومية المباراة الأولى، وجائزة أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة رجل المباراة الثانية، إلى محمد فاروق، نجم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، علما بأن جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، تقدم من ((أروما دي لاموري)) للعطور.

وتقام النسخة الحادية عشرة من البطولة، بمشاركة 16 فريقاً،وحجزت 5 فرق بطاقة التأهل إلى الدور الثاني وهي ((دائرة القضاء ومكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي والأرشيف والمكتبة الوطنية، وستقام قرعة دور الـ 8، الأحد ، عقب ختام مرحلة المجموعات، تلعب مباريات ربع النهائي، الاثنين، ونصف النهائي، الأربعاء، على أن يلعب النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، الخميس المقبل.

إشادة

وأعرب الفرنسي غريغوري دوفيرينس مدرب الوحدة ودبا الفجيرة السابق، والذي يقود فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في البطولة، عن سعادته بعد قيادة الفريق إلى ربع النهائي، عقب منافسة قوية وأشاد غريغوري بتطور مستوى البطولة، والنقلة التي شهدتها نسخة 2024، وأثنى كذلك على الأجواء المصاحبة. وأضاف: فريقنا يضم لاعبين من ذوي الخبرة، مثل مهند العنزي، المدافع السابق لمنتخب الإمارات والعين، وسنستعد بأفضل صورة للدور المقبل.

نخبة

يدير مباريات البطولة حكام دوليون، ومن النخبة، بالتعاون مع اتحاد الكرة ، إذ شهدت المواجهات السابقة وجود أسماء تحكيمية لامعة، مثل المونديالي حسن المهري، وعادل النقبي وحمد علي يوسف، إضافة إلى سلطان عبد الرزاق وأحمد عيسى درويش وسلطان محمد صالح.

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