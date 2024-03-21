1300 مشارك في سباق ند الشبا للدراجات الهوائية الليلة

تنطلق، الليلة، منافسات سباق ند الشبا للدراجات الهوائية، الذي يقام على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 1300 دراج من مختلف الجنسيات، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان المبارك، المقامة حالياً في المجمع الرياضي بند الشبا، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

ويتنافس المشاركون ضمن 9 فئات مختلفة هي: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال والسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين.

وتقام الليلة، 3 سباق لفئات أصحاب الهمم والفئة المفتوحة للرجال وفئة كبار المواطنين والمقيمين، فيما تقام غداً 6 سباقات لفئات الهواة الإماراتيين، الفئة المجتمعية، الفئة المفتوحة سيدات، الفئة المجتمعية إماراتيات، فئة الهواة الإماراتيات، فئة كبار المواطنات والمقيمات.

ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة في سباق الدراجات الهوائية النجاح الكبير الذي يحققه من عام إلى آخر منذ إدراجه في النسخة الأولى للدورة قبل 11 عاماً، كما يؤكد الانتشار الواسع الذي حققته هذه الرياضة بين فئات المجتمع في السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة الرشيدة.

كما تنطلق الليلة منافسات الجولة الأولى من بطولة الكرة الطائرة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، حيث يلتقي في المباراة الأولى الساعة 9:00 مساء زعبيل (1) مع فهود زعبيل، ويلتقي الإمبراطور مع العميد في المباراة الثانية في الساعة 11:00 مساء.

وتقام غداً، منافسات المجموعة الثانية التي يلتقي فيها الجوارح مع ((اتش ام اس)) وزعبيل (2) مع ((الملك))، ويلتقي بعد غد الأحد فهود زعبيل مع فريق العميد، ويواجه زعبيل (1) الإمبراطور. ويشارك في بطولة الكرة الطائرة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، فيما تضم المجموعة الثانية كل من فريق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

سلة الكراسي

شهدت ضربة البداية لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، مفاجآت من العيار الثقيل حيث نجح فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي في الفوز على فريق بلدية دبي الذي يعد من أقوى الفرق منذ انطلاقة البطولة، وذلك في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى، وكان فريق بلدية دبي قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 22 ـ 17، لكن لاعبي الهيئة تمكنوا في الشوط الثاني من تفجير المفاجأة وقلبوا الموازين على فريق البلدية وتمكنوا من تحويل النتيجة لصالحهم بتسجيل 22 نقطة إضافية، فيما سجل البلدية 10 نقاط فقط لتنتهي المباراة بنتيجة 39 ـ 32.

وتفوق فريق شرطة دبي حامل لقب البطولة على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 32 ـ 12 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق النقاط عن فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وفي مباريات المجموعة الثانية تصدر فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وصيف النسخة الماضية من البطولة ترتيب المجموعة بعد الفوز على فريق محاكم دبي بنتيجة 18 ـ 8، فيما فاز فريق ماي دبي على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 28 ـ 16.

وتقام اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع بلدية دبي، ومركز ورزيدنس البستان مع ماي دبي،و فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

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