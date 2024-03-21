بتوجيهات ورعاية محمد بن راشد.. 205 خيول في النسخة 21 لـ«دولية دبي للجواد العربي» اليوم

بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي وتستمر على مدار 3 أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وتشهد البطولة مشاركة 205 خيول من 15 دولة، هي السعودية والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيطاليا، وبولندا، وألمانيا، وسويسرا، وأورغواي بجانب خيول الإمارات. ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ4 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى. كما يقام على هامش بطولة دبي للجواد العربي، معرض دبي الدولي للخيل، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول.

وتجمع المنافسة نخبة الخيول في 14 فئة للتأهل إلى البطولات الست الرئيسية وهي بطولة المهرات بعمر سنة وبطولة المهور بعمر سنة وبطولة المهرات وبطولة المهور بعمر سنتين وثلاث سنوات وبطولة الأفرس والأفحل بالإضافة الى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة.

وتكتسب البطولة أهمية عالمية كبيرة باعتبارها واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم وتضم أنقى السلالات من الخيول العربية، ووجهة لأكبر وأهم مالكي الخيول العربية والإسطبلات في مختلف أنحاء العالم.

برنامج البطولة

وتفتتح فعاليات اليوم الأول الأشواط التأهيلية للمهور والمهرات بأعمار أقل من سنة واحدة والأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس حيث تبدأ بالمهرات أقل من سنة، ثم المهور بعمر أقل من سنة، ثم المهرات بعمر سنة ((أ)) و((ب)) وبعمر عامين ثم بعمر 3 سنوات وتنتقل البطولة إلى فئة الأفراس من 4 إلى 6 سنوات ثم فئة من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الأول الشوط السادس لفئة الأفراس من 10 سنوات فأكثر.

وتتضمن منافسات اليوم الثاني الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل ويبدأ بفئة الأمهر في عامها الأول ((أ)) و((ب))، والأمهر بعمر سنتين والأمهر بعمر 3 سنوات وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات والأفحل من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الثاني بالشوط الـ14 للأفحل من 10 سنوات فأكثر، ويشهد اليوم الثالث، البطولات الرئيسية حيث تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس بطولة المهور بعمر سنة، بطولة المهور وبطولة الأفحل.

وتقدم زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على رعايته ودعمه الدائم للحدث، مؤكدا أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية جاهزة لانطلاقة النسخة 21 والتي يقام لأول مرة في شهر رمضان المبارك.

وأكد كلداري أن اللجنة العليا المنظمة عملت على تجهيز المرافق واعدادها لتوفير كل المتطلبات للحضور من الملاك ومدراء المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور، خلال أيام الحدث الكبير الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتحرص اللجنة المنظمة كل عام على إضافة لمسات جديدة لتواصل البطولة تميزها وترسيخ مكانتها كإحدى أهم وأرفع البطولات على مستوى العالم، مشيراً إلى ان نسخة هذا العام تشهد مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تشمل 6 خيول حاصلين على لقب بطولة العالم الأمر الذي يجسد شكل المنافسة العالي المنتظر.

واختتم كلداري قائلاً: إن اللجنة المنظمة وفي إطار المزيد من الشفافية، واصلت مبادراتها الرائدة باختيار حكام البطولة عبر نظام القرعة حيث تم توجيه الدعوة إلى 18 حكمًا يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة ممن شاركوا في تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي خلال نسخها السابقة، وتم اختيار 12 حكماً من بينهم حكمين احتياطيين.

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وتضم قائمة لجنة الحكام التي تم اختيارها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، 10 حكام هم جان ماركو أرجانو وكريستيان موسكينو ((إيطاليا))، ونيكولاس جونغ وكلاوديا داريوس ((ألمانيا))، وإيريك جير ((فرنسا))، وكريستين جامار ((بلجيكا))، وريناتا شيبلر ((سويسرا))، وعلي محمد الشعراوي ((مصر))، وإلياس إبراهيم فرج ((البحرين))، وجو بولو ((أميركا)) بالإضافة إلى حكمين احتياطيين، هما الدانماركية ماريان تينجسديت، والسويسري أورس إيشباخر.

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