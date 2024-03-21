«الأبيض» يتخطى اليمن ويعزّز صدارته في التصفيات المشتركة بـ «العلامة الكاملة»

عزز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، صدارته للمجموعة الثامنة، بعد تغلبه على نظيره اليمني 2-1 أمس، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقطع ((الأبيض)) خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، ونهائيات كأس آسيا، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط وبالعلامة الكاملة محققاً انتصاره الثالث في المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب اليمن عند ثلاث نقاط.

سجل ثنائية ((الأبيض)) علي صالح من ركلة جزاء (24)، وسلطان عادل (72)، وسجل هدف اليمن عبد الله إدريس بالخطأ في مرماه.

ورغم الفوز إلا أن ((الأبيض)) لم يقدم الأداء المنتظر، وعابه البطء الشديد في التحضير وظهور مشاكل في بناء الهجمات خاصة في شوط المباراة الأول، في الوقت الذي سمح للمنتخب اليمني بدخول أجواء اللقاء وتهديد مرمى خالد عيسى.

وضغط لاعبو منتخبنا في بداية اللقاء بغية إحراز هدف مبكر، وجاءت أولى المحاولات عن طريق رأسية من سلطان عادل في الدقيقة 6 مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 18 أخطر فرص ((الأبيض)) في الشوط الأول، بعدما رد القائم الأيمن رأسية من يحيى الغساني.

وأجرى باولو بينتو مدرب منتخبنا، تبديلاً اضطرارياً بالدفع بزايد سلطان الزعابي بدلاً من أحمد جميل الذي خرج للإصابة في الدقيقة 22، ونجح البديل في الحصول على ركلة جزاء سجل منها علي صالح هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 24.

بعد الهدف تراجع أداء منتخبنا بشكل غير مبرر، وبدأ المنتخب اليمني في بناء هجمات شكلت خطورة نسبية على مرمى خالد عيسى.

مع بداية الشوط الثاني، دفع بينتو بالثنائي عبد الله إدريس، ومحمد عباس، مكان خالد العطاس، وماجد راشد، أجرى معه تعديلاً تكتيكياً بإعادة بدر ناصر إلى مركز قلب الدفاع، والدفع بعبد الله إدريس مركز الظهير الأيسر.

ونجح خالد عيسى في إبعاد تسديدة قوية من مهاجم اليمن، عبد الواسع المطريفي الدقيقة 49، وحرم القائم يحيى الغساني من إضافة الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة 60.

وتمكن منتخب اليمن من إدراك التعادل في الدقيقة 69 بهدف عكسي من مدافع منتخبنا عبد الله إدريس.

وأعاد سلطان عادل التقدم سريعاً للأبيض برأسية من عرضية البديل طحنون الزعابي سكنت شباك حارس اليمن في الدقيقة 72. وحاول منتخبنا تعزيز تقدمه في الربع ساعة الأخيرة، ولكن محاولاته لم تُكلّل بالنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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