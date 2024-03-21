«لحظة دولية» تحتاج لموقف فلسطيني

من خلال التجارب التاريخية للأمم هناك لحظات تعتبر مفصلية لتغيير مسارها في خدمة قضاياها الوطنية خاصة عندما يكون هناك تهديد خارجي عليها، حيث تتوحد مواقف كل القوى السياسية في مواجهة التهديد الخارجي، حتى لو كان هناك تعارض في مواقفها، لأن هناك هدفاً أكبر وأسمى، أو في أسوأ الحالات تسيطر قوى سياسية واحدة على الموقف السياسي حتى لا يحصل تشتيت بين أصحاب القضية.

ففي مثل هذه اللحظات عادة ما تتخذ القوى السياسية الوطنية مواقف غير عادية من أجل حماية مواطنيها ومستقبلهم السياسي وتختفي الصراعات السياسية التي تفرق بينهما.

وقد تتجه تلك القوى الوطنية المتعارضة في الحصول على حقها السياسي إلى الاتفاق (ولو) شكلياً لإنشاء موقف سياسي واحد لحين تحقيق المصلحة العليا للدولة وهي حماية الإنسان. كما أنه في تلك اللحظات المفصلية تكون هناك تغيرات في السياسة الدولية تعتبر ((فرصة)) تساعد في تحقيق ذلك الهدف.

فمثلاً كان إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وجود نظام دولي قابل لأن يحدث ذلك متمثل في الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وكذلك وجود شخصية في جنوب أفريقيا من البيض وهو الرئيس دي كليرك. وبالتالي فنحن اليوم أمام لحظة دولية يمكن أن تساعد في إجبار الحكومة الإسرائيلية المتشددة على إيقاف الحرب والانسحاب من غزة مع القبول بالدولة الفلسطينية.

هذه اللحظة الدولية تحتاج إلى توفر شرطين مهمين على الأقل. ويبدو لي أن الشرط الأول بدأ يتحقق، ولكن ينبغي عدم التفريط فيه لأن المواقف السياسية الدولية في طبيعتها غير ثابتة، بل هي متحركة وبصورة سريعة خاصة في اللحظة الحالية لأنها مرتبطة بتغيرات المشهد الدولي الذي يعيش حراكاً سريعاً جداً والشرطين هما:

الأول: وهو التحول الكبير في موقف الإدارة الأمريكية من خلال اقتناعها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعض وزرائه المتشددين هم من يعرقلون عملية السلام في المنطقة، وأنهم السبب الأكبر في الأزمة الفلسطينية ـ الإسرائيلية؛ جاء هذا التحول في خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر وأكد على حديثه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبلا شك يمثل الموقف تحولاً سياسياً كبيراً في موقف الإدارات الأمريكية وليس في الإدارة الحالية خاصة وأن الشخصيتين تعتبران من المدافعين عن إسرائيل.

وسبق هذا التحول الأمريكي، تحول أهم في موقف الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة والعالم وأوروبا بشكل خاصة بعد تلك المرافعة التاريخية لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإنسانية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي استطاعت أن تغير الكثير من السردية الإسرائيلية في المجتمع الدولي.

الشرط الثاني: وهو أكثر أهمية من الأول، لأنه مرتبط بأصحاب القضية الفلسطينية أو ما يسمى بـ((القرار الفلسطيني)) والمتمثل في حركتي فتح و((حماس))، حيث إن اللحظة الدولية التي نتحدث عنها تحتاج إلى موقف سياسي فلسطيني واحد يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، حتى لا يحدث ((تفريط جديد)) بفرصة مواتية كما يحدث في كل مرة.

هذا الموقف الفلسطيني يفترض أنه نابع من المصلحة الفلسطينية وأن يتم بعيداً عن تدخلات خارجية وفق حسابات إقليمية أو دولية، حيث إن التدخلات الخارجية، سواءً المباشرة أو غير المباشرة، أحد أسباب معاناة القضية الفلسطينية خلال كل الفترات. فالوحيدون القادرون على تقييم المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني هم ممثلوها من السياسيين.

الفكرة في هذه النقطة أن الحالة الإنسانية التي يتعرض له شعب غزة سواءً الإبادة الجماعية التي تجاوزت 32 ألف قتيل أكثرهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 74 ألف جريح، أو سياسة التجويع من خلال التضييق على المساعدات الإنسانية المقدمة، تدفع بالقوى السياسية الفلسطينية للاتفاق على موقف موحد لمخاطبة العالم السياسي والعالم الإنساني وليس الاختلاف في نهج التعامل مع العدو لأن هذا الاختلاف يكاد يكون مبرراً رسمياً لاستمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في القتل الجماعي.

البعض يستدل بالتجارب النضالية التاريخية في طرد المحتل بالقوة، ولكن يتناسون أن تلك التجارب بدأت بتوحيد الصف النضالي بين أهل القضية سواءً كانوا في أفريقيا أو الجزائر، مع استخدام الوسيلة الأنسب زمنياً في مقاومة المحتل.