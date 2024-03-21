مكرمة رئيس الدولة للعاملين في المساجد

لا تزال قيادتنا الحكيمة تضرب أروع الأمثلة في العناية بالإنسان، وإيلاء المواطنين والمقيمين في الدولة كل الرعاية والاهتمام، إيماناً منها بأن الإنسان محور التنمية، وأن إسعاده من أسمى الغايات، وهو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ عهد مؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى هذه القيمة، وسارت عليها القيادة الرشيدة، ولذلك تتجدد في كل وقت وحين المبادرات والمكرمات التي تطلقها القيادة الحكيمة للارتقاء بجودة حياة الناس، وتوفير أفضل سبل المعيشة لكل من يعيش على تراب هذا الوطن، من مختلف الفئات والشرائح.

ومن جملة من هم موضع عناية القيادة الحكيمة فئة أئمة المساجد والمؤذنين، لما لهم من أهمية كبيرة ودور مجتمعي فعال في خدمة بيوت الله تعالى، والنداء للصلاة وإمامة الناس فيها، وتهيئة أفضل الأجواء للمصلين، ليؤدوا صلاتهم بخشوع واطمئنان، بالإضافة إلى دورهم التوعوي والتربوي عبر الخطابة ودروس المساجد وغيرها، وتأتي هذه العناية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أولى هذه الفئة اهتماماً كبيراً، وخصهم بالتوجيه والدعاء، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم ‌أرشد ‌الأئمة، واغفر للمؤذنين))، وكفى دليلاً على مكانة الإمامة وعظم فضلها أنها من الأعمال التي تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والنصوص التي تدل على فضل الأئمة والمؤذنين كثيرة.

ومن مظاهر عناية القيادة الحكيمة بالأئمة والمؤذنين المكرمة السامية التي جاد بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، والتي تمثلت بتوجيه علاوة مالية شهرية لجميع العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين على مستوى الدولة التابعين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تشمل نصف الراتب الأساسي، مما يعكس تقدير القيادة الحكيمة لهذه الفئة، والاحتفاء بهم، وتحفيزهم، وتكريمهم، ليؤدوا رسالتهم على أكمل وجه.

وقد كان لهذه المكرمة السامية أبلغ الأثر في نفوس الأئمة والمؤذنين، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة وفرحتهم التي لا توصف بها، متداولين رسائل الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الحكيمة على هذه المكرمة، وهو ما يزيدهم أيضاً تشجيعاً وتحفيزاً واجتهاداً لتقديم أفضل ما لديهم من طاقات ومواهب في خدمة بيوت الله تعالى وروادها، مما تنعكس آثاره وثماره على المجتمع بأسره، من خلال ما يلمسونه من جودة المساجد وتوفر أفضل الخدمات فيها.

إن هذه المكرمة السامية هي جانب واحد من جوانب عناية الدولة بالمساجد والعاملين فيها، والتي تشمل مختلف المجالات والأبواب، ابتداءً من بناء المساجد وتوسعتها وصيانتها ونظافتها، ومروراً باختيار أئمتها، وتأهيلهم، وتقديرهم، وتحفيزهم، وتعزيز قيم الوسطية والخطاب الديني المعتدل فيها، لتكون المساجد منارات إيمانية وحضارية ساطعة، يجد فيها المصلون أفضل الأجوء التي يؤدون فيها عباداتهم بكل خشوع وسعادة.

وتتزامن هذه المكرمة السامية مع شهر رمضان المبارك، الذي تُعمر فيه المساجد بالمصلين في الصلوات الخمس والتراويح والقيام، وهم يصلون ويتلون كتاب الله تعالى، ويجتهد فيه أئمة المساجد بترتيل القرآن الكريم في الصلوات بأندى الأصوات وأعذبها، فيجد المصلون في بيوت الله تعالى الراحة والسكينة، يزيحون فيها همومهم، ويُجدِّدون علاقتهم بربهم، ويتخلقون فيها بأعظم الأخلاق والقيم التي تهذب نفوسهم وسلوكهم، فيرجعون إلى بيوتهم بأفضل مما خرجوا منها، هانئين سعداء هم وأسرهم، وقلوبهم في ذلك كله معلقة بالمساجد، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة بكل شوق، فإذا تجدد النداء للصلاة هبوا إليها، متذكرين قول الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة}.

وفي ختام هذا المقال لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) على هذه المكرمة السامية، التي تعد حافزاً قوياً للأئمة والمؤذنين، داعين لسموه في هذا الشهر المبارك بموفور الصحة والعافية.