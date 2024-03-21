القراءة.. تاريخ موازٍ للحياة

كيف هي القراءة بالنسبة للكاتب؟ ما مكانها وما مكانتها؟ كيف يبنيها وكيف تكبر معه ثم كيف تعيد خلقه من أول السطر؟ من بدأ أولاً في سجل الحضارة والتطور: الكتابة أم القراءة؟ وإذا كان الإنسان بحاجة لأن يدرس ويتعلم ويتدرب كي يصبح كاتباً، فهل يحتاج لأن يدرس ويتدرب كي يكون قارئاً؟ وإذا كانت الكتابة مهنة ووظيفة فهل وصلت القراءة لأن تكون كذلك، أم أنها لا تزال في إطار الهواية وما يستخدم أو يستعان به لتمضية الوقت وتزجية الفراغ؟

تتناسل الأسئلة في رأس الكاتب كما تتناسل في ذهن المتلقي الذي ينتابه الكثير من الفضول تجاه كاتبه أو أي كاتب يجلس معه، فيود أن يستمع منه لتفاصيل التفاصيل، لذلك كانت الجلسة التي جمعتني بسيدات منتدى الراويات للقراءة كاشفة جداً وحقيقية جداً، فليس من المعتاد أن نجلس لنستمع لبعضنا، لقد اعتدنا أن نقرأ لغيرنا وأن نناقش أفكارهم، أما أن نستمع لشخص نعرفه كاتباً أو قارئاً، فتلك تجربة أجدها شديدة الأهمية وتنم عن رحابة وعي واتساع أفق أسهمت القراءة في خلقه بشكل كبير.

جمعتني أمسية رمضانية حلوة بسيدات قارئات، مطلعات، يعرفن كيف يستمعن وينصتن باهتمام وكرم كما يعرفن كيف يقرأن بوعي وحرص، وكما تجمعنا ليالي رمضان وروحانياته، فإن القراءة أيضاً تجمعنا وتشكل صلة روح وفكر بين منتسبيها وعشاقها لا تختلف عن أي صلة قوية أخرى.

إن القراءة من أوامر الله، فإذا قرأت «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، فاستقم على طريق الوعي والتبصر وامضِ ناظراً للحياة والبشر والمدن والطبيعة والدين والفلسفة والخلق والتاريخ والسياسة والفن والموسيقى بعين البصير وعقل القارئ الفطن الذي إذا نظر رأى الغابة كلها وليس الشجرة فقط، فالشجرة قد ترحل، قد تقطع، قد تذبل، لكن الغابة تظل قائمة، محروسة بعصافيرها وجذورها وتاريخ الأرض المنغرسة فيها، وإنك إذ تقرأ وتتأمل فإنك ترى ذلك كله وتختزنه في قلبك فتتسع حتى تصير أنت غابة أخرى.

القراءة تاريخ موازٍ للكتابة والكاتب والحياة كلها، من أول «وعلم آدم الأسماء كلها».. حتى.. «اهبطوا بعضكم لبعض عدو..».