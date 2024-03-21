مأساة انقسام «فتح» و«حماس»!

كان عقد اتفاق أوسلو بين إسرائيل وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، هو بداية الانشقاق الحاد والجوهري والموضوعي بين حركة ((حماس)) وحركة فتح.

((أوسلو)) تعني القبول بوطن نهائي للفلسطينيين، فيه جغرافيا وديموغرافيا بعيدة عن شعار ((فلسطين أرضنا من البحر إلى النهر)).

إنه منطق الحصول على جزء من الشيء، بدلاً من خسارة كل شيء.

وبناء على ((أوسلو)) أصبحت هناك سلطة فلسطينية وشرطة وأمن وقائي، وانتخابات وحكومة، وتحصيل ضرائب القيمة المضافة، وقبول دولي بوجود دبلوماسي فلسطيني أكبر من كيان وأقل من دولة.

ولكن أخطر ما في ((أوسلو))، هو تعهد السلطة الفلسطينية بإسقاط شعار أو مبدأ استعادة فلسطين عبر ((الكفاح المسلح)).

كان هذا هو المبرر الدائم الذي تقدمه قيادة ((حماس)) لعدم الانضمام إلى مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لأن ((حماس))، حسب دستورها ((تؤمن بأن أرض فلسطين التاريخية، هي من البحر إلى النهر))، وأن استعادتها كاملة، يجب أن تأتي عبر الكفاح المسلح.

ولم تنجح أبداً تلك الصيغة الذكية التي يتبعها الغرب في تبادل الأدوار، بحيث يتم الاتفاق على تقسيم الأدوار، بحيث تكون ((فتح)) هي الذراع المفاوضة، وتكون ((حماس)) هي ((الذراع المقاتلة))، ويتم اللجوء لأي منهما حسب حاجة الظرف التاريخي وقتها.

ومن هنا، كانت ((حماس))، وما زالت، أكبر من يعارض نتائج ((فتح)) التي تفاوض، وأصبحت ((فتح))، وما زالت، أكثر من يعارض نتائج ((حماس)) المقاتلة.

((حماس)) ترى في مفاوضات السلطة تنازلاً لا يمكن القبول به.

والسلطة ترى في عمليات ((حماس)) العسكرية، نوعاً من الانتحار السياسي، تستخدم فيه كتائب ((حماس)) سلامة سكان غزة المدنيين كدروع بشرية، مقابل ثمن مخيف.

انقلبت ((حماس)) على وجود السلطة في غزة، بعدما قامت السلطة مراراً وتكراراً باعتقال كوادر ((حماس)) في معتقلاتها.

في وقت ما، أصبح انصراف ((أمن حماس)) و((أمن السلطة)) إلى رصد ومقاومة نشاط الآخر، أكثر من رصد ومقاومة نشاط الاحتلال الإسرائيلي.

الآن تدفع الفاتورة التاريخية المؤجلة لهذا الانقسام الهرمي الخطر المخيف.

((حماس)) ترفض أي دور مستقبلي للسلطة.

والسلطة لا ترى أي دور حقيقي لـ ((حماس)) في غزة، بعد توقف إطلاق النار.

الرئيس أبو مازن يعد لحكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، لتكون حكومة تكنوقراط تدير مستقبل الضفة وغزة، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

و((حماس)) ترد على الفور برفض مشروع حكومة التكنوقراط، وتعتبرها ((مضيعة للوقت))، ولا ترى أي مستقبل لـ((غزة)) بدون دور قيادي لها.

هكذا نعيش مأساة فوق المأساة، وكأنه لا يكفينا جنون ودموية ووحشية حرب الإبادة الإسرائيلية، ثم يضاف عليها آثار وانتكاسات الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.

حقاً إنها مأساة مزدوجة!