السودان ينادي

ومن السودان تأتينا الأنباء، تشريد وجوع وأمراض، وطفل يموت كل ساعة.

نواقيس الخطر قد دقت، وآذان المتحاربين صمت، هذا يناور، وذاك يبحث عن شبر يختطفه ليوسع سلطته، ويكمل مشروع جبروته، وكل واحد يعتقد بأن الحق معه، بل يدعي ذلك، والحق بين، كما الباطل بين، فالحق للسودان أرضاً وشعباً، يريدان أماناً وعيشاً كريماً، ويسألان عن غاية من سرقوا منهم الاطمئنان.

شغلتنا عنهم غزة، فهناك المجزرة علنية، مسلطة عليها الأضواء، ومشاهدها تثير الحمية، وهناك مدنيون عزل، وجيش مغتصب وغاشم ينشر بذور الكراهية، هناك شعب ضعيف وعدو مدجج بالسلاح، هناك قضية كادت أن تكون أبدية، خطفت الأنظار فأدرنا ظهورنا للسودان، قلنا إن الإخوة مختلفون، وغداً يتصالحون، وقلنا إنه رمضان، شهر الخير والبركة، وشهر مراجعة النفس ومحاسبتها، فيه تحبس الشياطين، وتفيض القلوب بالرحمة، وتفتح الأبواب لمداواة الجراح، وتطييب خواطر الأهل، أهل المتحاربين، تشرع حتى تصل إليهم أيادي الخير، بغذاء يسد الجوع، وبدواء يبعد الأمراض، وماء نقي يشرب، وخيمة تظلل على العاجزين ومن لا حول لهم ولا قوة.

ولم يحدث كل ذلك، عادت المدافع لتتحدث نيابة عن القادة، وزادت المأساة، واتسعت رقعة مخيمات اللاجئين، فما زال شياطين البشر يتحينون الفرص، ويستبيحون حرمات أهلهم في وضح النهار، وقت الصيام، ويتفاخرون بتحرير محطة إذاعة أو دوار وسط المدينة، والناس تموت، فأحفاد إبليس هناك، من لم تسلم منهم بلاد، إن تمكنوا، وإن وجدوا الفرصة سانحة لهم، أخرجوا كل الشر الكامن في قلوبهم، فهم ومنذ بروزهم بأوامر المحافل السرية لا يجلبون غير الدمار، لأنهم ((أخوان)).

أهلنا في السودان بحاجة إلى التفاتة، ينادون على الكرام الذين يعرفون جودهم، أهل الشهامة والنخوة، ليخففوا من آلام شعب كتب عليه أن يكون ضحية أطماع أبنائه.