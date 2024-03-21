إنشاء مركز التميز الصناعي «X.0» في مجمع الشارقة للبحوث

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، عن تعاونه مع ((ماكس بايت تكنولوجي))، الشركة الهندية العاملة في مجال التصنيع والتحول الرقمي في الإمارات ومقرها أبوظبي، حيث تم الإعلان عن إنشاء مركز التميز الصناعي Industry X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ليكون الرائد في مجال تطوير الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية المتقدمة في المنطقة وتبني أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة التعاون بينهما أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إذ وقع كل من حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي.

وتركز ماكس بايت، على حلول الرقمنة الصناعية والروبوتية وإزالة الكربون لتعزيز الإنتاجية والمرونة والنمو داخل القطاع الصناعي.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: ((اختارت ماكس بايت الشارقة مقراً إقليمياً لها، ليوفر مركز التميز الصناعي Industry X.0 حلولاً للقطاع الصناعي وخاصة الصناعات المتقدمة في مجالات الصحة والاستدامة، وسيكون هذا المركز بمثابة منصة لتلاقي القطاع الأكاديمي مع القطاع الصناعي من خلال مركز الأبحاث والصناعات المتقدمة لماكس بايت في المجمع)).

وقال رامشانكار سي اس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماكس بايت تكنولوجي: ((يسعدنا إنشاء مركز التميز المتقدم للصناعة X.0 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي يعد بمثابة مركز ابتكار دايناميكي في هذه المنطقة، هذا هو المكان الذي سيتجه إليه المصنعون المبتكرون لصياغة مستقبلهم من خلال تأهيل وتطوير كوادر بشرية تتمتع بمهارات جديدة)).