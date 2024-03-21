مساهمو «بيانات» و«الياه سات» يصوتون على الاندماج في 25 أبريل

أصدرت كل من شركة ((بيانات ايه اي بي ال سي))، المتخصصة في مجال توفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة ((الياه للاتصالات الفضائية)) (الياه سات)، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، تعميماً لعقد اجتماعي الجمعية العمومية للشركتين بالتزامن يوم 25 أبريل 2024، حيث سيصوت المساهمون على الاندماج المقترح به بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً لهما والمدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الشركتان قد أعلنتا في 19 ديسمبر 2023 عن تصويت مجلسي إدارتيهما بالإجماع على رفع توصية للمساهمين بالموافقة على الاندماج.

وسيثمر الاندماج المقترح بين ((بيانات)) و((الياه سات)) عن إنشاء شركة ((سبيس 42)) المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع إمكانات كبيرة للنمو والتكامل على المستوى العالمي.

كما ستتمتع ((سبيس 42)) بمكانة متميزة تتيح لها تقديم قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة من خلال خدماتها وحلولها المبتكرة عبر جميع قطاعات الأعمال. ووفقاً للنتائج المالية الصادرة عن ((بيانات)) و((الياه سات)) للسنة المالية 2023 يصل إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 2.8 مليار درهم وصافي الدخل إلى 637 مليون درهم، الأمر الذي يعكس المكانة المتميزة لشركة ((سبيس 42)) بما يمكنها من تعزيز نطاق خدماتها ومنتجاتها، ويوفر فرصاً أكبر لتحقيق التكامل بين العمليات.

وسوف تتمكن ((سبيس 42)) أيضاً من تحقيق التميّز في السوق عبر تقديم قيمة عالية، والاستفادة من وفورات الحجم، إضافةً إلى تحسين ربحيتها عبر سلسلة القيمة. وستتيح هذه الخطوة أيضاً لشركة ((سبيس 42)) الاستفادة من اتجاهات السوق سريعة التطور واغتنام فرص النمو على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية.

وتخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ومختلف الهيئات الدولية، وموافقة مساهمين يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية مُكتملة النصاب القانوني لكل من شركة ((بيانات)) و((الياه سات)). وستواصل ((بيانات)) و((الياه سات)) العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج.