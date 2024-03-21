مقتل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)) أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة أمس الخميس، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا هناك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى تسعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً فلسطينياً اسمه محمد نشأت صالحية (19 عاماً) قُتل صباح أمس الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة قرب رام الله.

وإلى الجنوب من بيت لحم، سقط فلسطيني عمره 63 عاما برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة اليعازر. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على ((فلسطيني أثار شكوكهم عند مفرق اليعازر)). وأضاف ((تأكدت الإصابة وأُعلن وفاته لاحقاً))، مضيفاً أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الواقعة.

ونقلت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) عن وسائل إعلام عبرية أن الرجل (63 عاماً) كان رافعاً يديه لأعلى عندما أُطلقت عليه النار.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية قتلت أيضاً أربعة فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية خلال فجر الخميس، مضيفاً أن اثنين منهم أُصيبا بالرصاص بينما قُتل اثنان في ضربة جوية.

وقالت ((وفا)) ووزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أيضاً ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين ليل الأربعاء، فيما وصفها الجيش الإسرائيلي بعملية استهدفت مسلحين فلسطينيين.

وأعلنت حركة ((الجهاد)) مقتل ثلاثة من أعضائها، فيما وصفتها بعملية اغتيال.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء، وحتى صباح الخميس، 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ((وفا))، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم.

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