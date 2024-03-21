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«الصحة العالمية»: زيادة وصول مساعدات غزة براً يحول دون وقوع مجاعة

3/21/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس الخميس إن زيادة إنفاذ المساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة هو وحده الذي يمكن أن يساعد في الحيلولة دون وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الأطفال يموتون نتيجة سوء التغذية والمرض ونقص المياه النقية والمرافق الصحية. وأضاف ((مستقبل جيل بأكمله في خطر بالغ)). وأضاف ((الجهود الأخيرة لتوصيل الغذاء عن طريق الجو والبحر موضع ترحيب، ولكن زيادة إدخال المساعدات عبر المعابر البرية هو وحده الذي سيمكن من توصيل المساعدات على نطاق واسع لدرء المجاعة)).

وأضاف ((مرة أخرى، نطلب من إسرائيل فتح مزيد من المعابر والتعجيل بدخول وإيصال المياه والغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي داخلها)). وأوضح أن طلبات منظمة الصحة العالمية لإيصال الإمدادات إلى قطاع غزة غالبا ما تم وقفها أو رفضها.

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