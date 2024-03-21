نتنياهو يرسل وفداً إلى قطر لمواصلة مباحثات الهدنة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أمس، إن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ((الموساد)) سيتوجه إلى قطر، اليوم الجمعة، للقاء وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن محتجزين.

وأضاف البيان أن برنياع سيجتمع مع نظيره الأمريكي وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

في الأثناء قال الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر على حسابه عبر منصة ((إكس)): ((في هذه اللحظة التي يقف فيها العالم كله ضد التحرك الإسرائيلي في رفح – حان الوقت الذي يجب على إسرائيل أن تطرح فيه فكرة الاستسلام، والنفي على حركة حماس)). وأضاف: ((ستتضمن هذه الخطوة عودة جميع المختطفين. وسيكون من الممكن النظر في ترحيل المزيد من معتقلي حماس الذين بين أيدينا)).

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