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أستراليا وبريطانيا توقعان اتفاقية دفاعية

3/21/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بريطانيا وأستراليا توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني في كانبرا، تتيح للحليفتين منذ أمد طويل، تبادل استضافة القوات والمعلومات العسكرية.

وتتضمن الوثيقة الجديدة ما يسمى بـ ((اتفاقية مركز القوات))، التي تتيح لقوات البلدين ((العمل معاً في بلدَي أحدهما الآخر))، وفق وزيري الدفاع، البريطاني غرانت شابس، والأسترالي ريتشارد مارليس.

ووقع شابس ومارليس الاتفاقية خلال حفل أقيم في مقر البرلمان بالعاصمة كانبرا.

وقال مارليس للصحافيين بعد التوقيع: ((بينما يصبح العالم أكثر تعقيداً وغموضاً، يتعين علينا تحديث شراكاتنا الأكثر أهمية))، مضيفاً: ((الاتفاقات التي توصلنا إليها اليوم، ستضمن هذه النتيجة في المستقبل)).

وقال وزير الدفاع الأسترالي في بيان، إن الاتفاقية تضفي طابعاً رسمياً على الممارسة الراسخة للتشاور بشأن القضايا التي تتعلق بسيادة البلدين وأمنهما الإقليمي.

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