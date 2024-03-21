هجوم صاروخي روسي على كييف

استيقظت العاصمة الأوكرانية كييف فجر أمس على أصوات قصف صاروخي روسي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، فيما دمر الدفاع الجوي الروسي 10 صواريخ ((فامباير)) فوق مقاطعة بيلغورود.

وقال شهود عيان إنه تم سماع عشرات الانفجارات القوية، إضافة إلى نيران الدفاعات الجوية الأوكرانية بدءاً من الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش).

أضرار

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الهجوم الصاروخي الروسي الذي تعرضت له فجر أمس أدى إلى إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت صناعية وروضة أطفال إثر سقوط حطام صاروخ روسي عليها.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح أمس، مشيراً إلى أنه تم إسقاط جميع الصواريخ في منطقة العاصمة كييف.

وذكر أن موسكو أطلقت صاروخين باليستيين من طراز اسكندر، إضافة إلى 29 صاروخ كروز، مضيفاً أن تلك الصواريخ أطلقت من 11 قاذفة استراتيجية من طراز ((تو-95 أم أس)) في منطقتي فولغودونسك وإنجلز الروسيتين.

وأضاف بيان الجيش الأوكراني ((جاءت الصواريخ من الشمال، وكانت وجهتها الرئيسية مدينة كييف)).

تدمير

وفي موسكو، دمر الدفاع الجوي الروسي 10 صواريخ ((فامباير)) فوق مقاطعة بيلغورود. وقبلها انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من خطر وقوع هجمات صاروخية في مقاطعة بيلغورود، وفق ما أعلن حاكم المقاطعة.

وتعرضت منطقتا بيلغورود وكورسك الروسيتان عند الحدود مع أوكرانيا لقصف كثيف في الأيام العشرة الماضية. وشنت كييف هجمات بأعداد كبيرة من المسيرات ونفذت عمليات قصف صاروخي، فيما حاولت مجموعات مسلحة موالية لأوكرانيا القيام بعمليات توغل في الأراضي الروسية.

وأودت ضربات جديدة على بيلغورود بثلاثة مدنيين، أول من أمس، بحسب الحاكم الروسي.

تقدم جديد

وأعلن الجيش الروسي هذا الأسبوع أنه أحرز تقدماً في محيط أفدييفكا، البلدة على الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك والتي استولت عليها موسكو الشهر الماضي.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال زيارة لكييف الأربعاء أنه لا يستطيع التكهن بموعد إفراج الكونغرس عن حزمة مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز