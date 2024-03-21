اعتراض مسيّرة وزورق للحوثيين في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي بالتعاون مع قوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقاً أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ((طائرة تابعة للتحالف نجحت في يوم 20 مارس ليلاً في تحديد طائرة دون طيار وتدميرها)). وأشارت البيانات إلى أن ((القيادة المركزية الأمريكية نجحت أيضاً في تحديد زورق مسير وتدميره، حيث تم إطلاقهما من قبل الإرهابيين الحوثيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن)).

كما أضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أول من أمس، أن مروحية تابعة للبحرية الفرنسية دمرت طائرة مسيرة مقاتلة تابعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر حماية منها للسفن التجارية.

وأضافت أن ((المروحية التابعة للسفينة الحربية الفرنسية التي كانت تقوم بدورية في المنطقة، وجهتها المدمرة للاشتباك مع الطائرة المسيرة وتدميرها بمدفعها الرشاش)).

وكانت قد كشفت بيانات بريطانية عن زيادة ملحوظة في الحوادث الأمنية البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن بنسبة 475% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

وأشار الليفتنانت كوماندر جو بلاك، من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أن عدد الحوادث اليومي يتراوح بين 6 إلى 7 حوادث باليوم، مقارنة بحادث واحد كل أسبوعين أو ثلاثة سابقاً.

ووصف بلاك الوضع الحالي بأنه ((تطور غير مسبوق))، مشيراً إلى استمرار الهجمات التي تستهدف السفن .

من جهة أخرى، قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لدى شركة فيتول لتجارة الطاقة والسلع إن قطاع الشحن يستهلك 100 ألف برميل وقود إضافية يومياً للإبحار لمسافات أطول تجنباً لعبور البحر الأحمر.

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