لبنان.. حراك «الخماسية» إلى ما بعد العيد

غداة الجولة التي قامت بها لجنة سفراء مجموعة الدول الخمس المعنية بالأزمة الرئاسيّة في لبنان، والتي امتدّت ليومين، فإن ما من شيء متوقّع على جبهة الاستحقاق الرئاسي حتى بعد العيد، الموعد الذي سيستأنف فيه سفراء ((الخماسيّة)) العربية والدولية لقاءاتهم مع المسؤولين والمرجعيات والقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، سعياً منهم لتحقيق التوافق بعدما وصلت الجهود التي تبذل لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان إلى حائط مسدود رغم محاولة بعض الأطراف الإيحاء بأن الأبواب لا تزال مفتوحة على الحل.

وعلى هامش حِراك المجموعة الخماسيّة، وفي الوقت الذي ينتظر لبنان جديد الموفد الرئاسي الأمريكي عاموس هوكشتاين، قدّمت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وذلك أثناء جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق هذا القرار.

وبعدما أعربت فرونتيسكا عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبَي الخطّ الأزرق، وفي ما وراءه اعتبرت أن الانتهاكات المتكرّرة للقرار 1701 ((تزيد من مخاطر سوء التقدير، كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي))، وشدّدت على أهمية ((الحضّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية)).

وبانتظار سلوك المسار الدبلوماسي في ما يخصّ الوضع الأمني جنوباً، ووسط ازدحام المشهد السياسي على نيّة الرئاسة، دون أن ترجح الكفّة بعد لأي من السيناريوهات المطروحة، يترقّب الداخل استئناف سفراء دول ((الخماسيّة))، نشاطهم بجولة جديدة، وفق خريطة مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي المعلّق منذ 31 أكتوبر 2022، تدعو إلى التشاور بين الكتل النيابية ومن ثم الذهاب إلى جلسات مفتوحة، وتضع المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل أمام مسؤولياتهم، في حين تردّد أن ((الخماسية)) لا تضع فيتو على أي مرشح رئاسي.

وأشارت مصادر سياسية لـ((البيان)) إلى أن تحقيق اختراق ملموس في مهمة اللجنة لايزال سابقاً لأوانه، لأن اللجنة تنوي استكمال لقاءاتها مع بقية القيادات السياسية والحزبية، في إطار استكمال جولاتها، لكي يكتمل التصوّر الذي تعدّه.

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