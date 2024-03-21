إسرائيل: سنسيطر على رفح ولو تسبب ذلك في «شقاق» مع واشنطن

قال مسؤول إسرائيلي كبير أمس الخميس إن إسرائيل ستغزو وستسيطر على مدينة رفح حتى لو تسبب ذلك في شقاق مع الولايات المتحدة، واصفاً المدينة المكتظة باللاجئين في قطاع غزة بأنها المعقل الأخير لحركة ((حماس)) ويضم ربع مقاتلي الحركة، بالتزامن مع تفجير الجيش الإسرائيلي مبنى من 7 طوابق يضم عدداً من غرف العمليات الجراحية والرعاية المكثفة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كما أعلن قتل أكثر من 140 فلسطينياً، من مقاتلي الفصائل الفلسطينية، خلال المواجهات في محيط المستشفى.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمان إجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، وهي إجراءات من المقرر أن يناقشها كبار مساعديه في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة، بناء على طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال أحد هؤلاء المبعوثين وهو رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لبودكاست ((كول مي باك)) الذي يقدمه دان سينور إن إسرائيل ستستمع إلى أفكار الجانب الأمريكي بشأن رفح، لكن ستتم السيطرة على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر سواء توصل الحليفان إلى اتفاق أم لا. وتابع ((سيحدث ذلك حتى لو اضطرت إسرائيل إلى القتال بمفردها. وحتى لو انقلب العالم كله ضد إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، سوف نقاتل حتى ننتصر في المعركة)).

شقاق محتمل

وقال ديرمر إن ترك المدعومين من إيران سيقود إلى هجمات بلا نهاية على إسرائيل من شتى أنحاء المنطقة ((ولهذا السبب فإن التصميم على إخراجهم قوي للغاية، حتى لو أدى ذلك إلى شقاق محتمل مع الولايات المتحدة)). وأضاف أن هناك أربع كتائب سليمة تابعة لحماس في رفح، مدعومة بمقاتلين انسحبوا من أجزاء أخرى من غزة، وهو ما يمثل 25 بالمئة من قوة الحركة قبل الحرب. وتابع ((لن نترك ربعهم في مكانهم)). وأضاف ((سنذهب إلى رفح لأنه يتعين علينا ذلك... وأعتقد أن ما لا يفهمه الناس هو أن السابع من أكتوبر يمثل لحظة وجودية بالنسبة لإسرائيل)).

في الأثناء دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى التفكير في بدائل لهجوم بري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ((بنتاغون)) في بيان إن أوستن أبلغ غالانت في اتصال هاتفي الأربعاء أن على إسرائيل أن تدرس خيارات أخرى غير عملية برية كبيرة في رفح.

وورد أيضاً أن أوستن كرر الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية السكان المدنيين، وضمان سلامة أفراد الجيش الأمريكي الذين يقيمون ميناء مؤقتاً على ساحل غزة، وتوسيع نقل المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البر.

تفجير مبنى

ميدانياً قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي، فجر مبنى من 7 طوابق يضم عدداً من غرف العمليات الجراحية والرعاية المكثفة في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، بينما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار عنيف في محيط المستشفى.

وقال تلفزيون فلسطين، إن الجيش الإسرائيلي خاطب النازحين عبر مكبرات صوت، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى انقطاع الاتصالات ((بشكل كامل مع جميع الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء))، والذي يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط المستشفى بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في حي الرمال وشرق مخيم الشاطئ، بينما طال القصف المدفعي الإسرائيلي محيط المستشفى الذي يؤوي آلاف النازحين.

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه قتل أكثر من 140 فلسطينياً، من مقاتلي الفصائل الفلسطينية، خلال المواجهات في محيط مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة. وذكر الجيش، أنه قتل أكثر من 50 مقاتلاً فلسطينياً في تبادل لإطلاق النار، بالمجمع الطبي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعرض مجمع الشفاء الطبي، الذي يعد أكبر مستشفيات القطاع، ويؤوي آلاف النازحين، خلال الأيام الماضية إلى قصف مدفعي مكثف من الجيش الإسرائيلي، بينما شهد محيط المستشفى معارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 31 ألفاً و988 فلسطينياً. وأشارت إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى 74 ألفاً و188 مصاباً. وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في بيان عبر فيسبوك، إن️ ((قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 95 فلسطينياً وأصابت 92 آخرين، في اليوم الـ 167 للحرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية)).

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