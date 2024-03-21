هل تجوز قراءة سورة الكهف قبل فجر يوم الجمعة؟ وهل يجب أن تكون القراءة من بعد صلاة فجر الجمعة إلى قبل المغرب؟

الجواب، وبالله التوفيق:

المستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فعن أبي سعيد الخدريّ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين)). واستحب بعض الفقهاء قراءتها في ليلة الجمعة، إلا أن قراءتها نهاراً أفضل، والأولى أن تكون قراءتها بعد صلاة الصبح، والأمر واسع.