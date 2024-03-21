(MENAFN
- Al-Bayan)
هل تجوز قراءة سورة الكهف قبل فجر يوم الجمعة؟ وهل يجب أن تكون القراءة من بعد صلاة فجر الجمعة إلى قبل المغرب؟
الجواب، وبالله التوفيق:
المستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فعن أبي سعيد الخدريّ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين)). واستحب بعض الفقهاء قراءتها في ليلة الجمعة، إلا أن قراءتها نهاراً أفضل، والأولى أن تكون قراءتها بعد صلاة الصبح، والأمر واسع.
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