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ما أحكام مس كتب تفسير القرآن الكريم دون وضوء؟

3/21/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ما أحكام مس كتب تفسير القرآن الكريم دون وضوء؟

الجواب، وبالله التوفيق:

إذا كان الماسّ على غير طهارة، فإنه يجوز له مس كتب التفسير، بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن، فإن كان القرآن أكثر، فإنه لا يحل مسها، وكذلك إذا كانت كلمات المصحف متساوية مع كلمات التفسير، تغليباً للقرآن، لقوله تعالى: ((لا يمسه إلا المطهرون)). والله تعالى أعلم.

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