مرضى الغدد الصماء يحتاجون استشارة الطبيب خلال الصيام

أشارت الدكتورة رولا أبو خليل، استشاري طب الغدد الصماء في عيادة المستشفى الأمريكي بالبرشا، إلى أن مرضى الغدد الصماء يحتاجون إلى استشارة الطبيب المختص خلال فترة الصيام، وأوضحت أن هذه الغدد تختص بإفراز الهرمونات المنظمة لأعضاء الجسم، حيث تُعَدّ الغدد النخامية والدرقية والكظرية من أهم هذه الغدد، لذلك السماح بالصيام من عدمه يرجع لنوع المرض، وبينت أن أمراض الغدة الدرقية غالباً لا تعيق صاحبها عن الصيام في شهر رمضان، سواء في قصور عملها أو فرط نشاط الغدة، ما دام المريض قد التزم بإرشادات الطبيب المشرف على حالته، وأن الإفطار يكون في حالات نادرة جداً لمرضى الغدد عندما يكون لديهم التهابات حادة في الغدة الدرقية التي قد ينتج عنها حمى يستحيل معها الصيام.

ولفتت الدكتورة رولا إلى أن مرضى الغدد الصماء يقسمون إلى عدة أنواع منها: ((فرط نشاط الغدة الدرقية)) حيث يرجع لإفراز كميات زائدة من هرمون الثيروكسين، وتظهر أعراضه في تضخم بالغدة الدرقية أسفل الرقبة، ويصاحب ذلك نقصان في الوزن، ورجفان، وخفقان في القلب، ويمكن للمريض الصيام بشرط تناول العقاقير التي يصفها الطبيب المعالج بانتظام، ويعد ((قصور الغدة الدرقية)) ثاني الأنواع؛ حيث يشكو المريض في هذه الحالة ((الوهن))، والإعياء الشديد، ونقص النشاط الفكري والعصبي، ويتم العلاج بتناول هرمون الثيروكسين مرة واحدة يومياً ومن ثم يمكن للمريض الصيام دون أي تأثير جانبي، وفي ثالث الأنواع تحل ((أورام الغدة الدرقية))، وليس للصوم تأثير على أورام الغدة الدرقية ويمكن للمريض الصيام، وعلاج أورام الغدة الدرقية عادة ما يكون جراحياً.

وأفادت الدكتورة رولا أنه في حالة التهابات الغدة الدرقية الحادة تؤدي عادة للألم في الغدة وقد تحدث الحمى، مما يجعل الصيام صعباً في المرحلة الحادة من المرض؛ وأما الالتهابات المزمنة للغدة الدرقية فلا تتعارض مع الصوم غالباً بالإضافة إلى أن الحالات التي تكون فيها مستويات هرمونات الغدة الدرقية خارج نطاق السيطرة قد تتطلب مراقبة حثيثة، وربما تأجيل الصيام، بناء على استشارة الطبيب، وبينت أن من مضاعفات خمول الغدة الدرقية، حدوث مشاكل في القلب والاكتئاب، وتلف في الأعصاب، والعقم، والوذمة المخاطية. والأخير هو ظرف خطير للغاية يتطلب الاتصال بالإسعاف فوراً، وتشمل أعراضه الشعور بالبرد والدوار والنعاس.

وأكدت الدكتورة رولا أن الصيام ليس مضراً لمرضى الغدة الدرقية الذين يعانون من خمول في الغدة الدرقية، لأن دواء الغدة يجب أن يتم تناوله مرة واحدة في اليوم فلا بأس من تناوله خلال فترة الإفطار والصيام بشكل طبيعي.