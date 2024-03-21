فيصل الكتبي: التطوع وخدمة الناس أجمل ذكرياتي في «رمضان»

يرى فيصل الكتبي، نجم منتخب الإمارات للجوجيتسو، أن أجمل ذكرياته في رمضان التي لا يمكن أن ينساها، كانت عندما عمل في إحدى المرات متطوعاً في المدينة الإنسانية، موضحاً أن تلك الفترة كانت جميلة بالنسبة له، وقال: خدمة الناس يمنح الإنسان إحساساً رائعاً، هذا ما تعلمناه من القيادة الرشيدة التي تحثنا على العمل الإنساني والتطوعي، لذلك نجد أن يد الإمارات تمتد بالخير دائماً لكل العالم.

وأشار البطل العالمي إلى أنه يحمل أيضاً من الشهر الكريم ذكريات رياضية محفورة في ذاكرته، كاشفاً أن أبرزها التتويج مع ناديه بني ياس بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو عدة مرات، مبيناً أن البطولة التي تقام في شهر رمضان، تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع والفوز بها دائماً يكون من الإنجازات والنجاحات التي لا يمكن تجاوزها ما يجعله يعتبر صعوده فيها لمنصات التتويج من أجمل المناسبات الرياضية السعيدة.

وعاد الكتبي بالذكريات إلى بداية تعلمه الصوم وقال إن أول أيام صيامه كانت في عمر 9 سنوات، وكان من الأيام الخالدة أيضاً بالنسبة له، وأضاف: من المفارقات أن ابني ((طحنون)) أكمل أول يوم صيام له ثاني أيام شهر رمضان الحالي بعمر 9 سنوات أيضاً، وبالتأكيد سيكرر صيامه في الأيام المقبلة لأننا يجب أن نعلم أبناءنا الصيام والعادات والتقاليد المتوارثة من أجدادنا، حتى يكونوا أبناء على خلق مفيدين للمجتمع وقادرين على خدمة الوطن.

وعن عاداته الشخصية في رمضان، أوضح لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو، أنه مثل غيره يوزع ساعات يومه بين العبادة، وزيارة الأهل والجيران مع أداء التدريبات والمشاركة في البطولات المتاحة، إضافة إلى قضاء وقت أكثر مع العائلة.

وحول الوجبات التي يفضل تناولها في رمضان، أوضح أنه يعمل على الالتزام ببرنامج غذائي متكامل ومتنوع بكميات محدودة في الإفطار والسحور، مع تناول المياه باستمرار، كما أنه يحرص على تناول 2 إلى 3 لترات مياه في الفترة المسائية للتعويض.