الأفلاج.. رصيد إنساني بجذور ممتدة في أرض الإمارات

يستحضر شهر رمضان المبارك معه هذا العام، كما في كل عام، بعضاً من عادات المجتمع الإماراتي وتقاليده وطقوسه المتوارثة عن الأجداد، مستدعياً من الذاكرة معارف وقصصاً تناقلتها الأجيال على مر السنين، هي جزء من إرث البلاد الثقافي الذي حرصت دولة الإمارات على صونه بإدراج عناصره على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ومثال ذلك، نظام ((الأفلاج)) الذي تم إدراجه في 2020 كأحد العناصر الرئيسة لهذا التراث.

نظام الأفلاج

يعد هذا الإرث في بناء وإدارة المياه أحد أقدم أنظمة شبكات الري المعروفة حتى اليوم، وعلى مدى آلاف السنين، ساهم نظام الأفلاج في إمداد المجتمع الإماراتي بمقومات الحياة الكريمة وسبل الاستقرار؛ عبر رفده السكان بالمياه للزراعة وغيرها من منافع المياه العذبة. نشأت بقرب جريان مياهه المدن والقرى والواحات الزراعية التي لا تزال قائمة حتى يومنا، وقد تركت الأفلاج تأثيراً مهماً في الحياة الاجتماعية تاركةً رصيداً إنسانياً وإرثاً تاريخياً ارتبط بجملة من التقاليد والمعارف والمهارات المتعلقة بتشييدها وصيانتها لضمان التوزيع العادل للمياه.

ابتكار مذهل

جسدت أنظمة الأفلاج ابتكاراً مذهلاً في مناطق ندرة المياه لتوفر المياه من المصادر الجوفية، فاستخدمت مياه قنواتها السطحية الجارية للاستهلاك الآدمي في المنازل وللري في المناطق الزراعية. من مياهها العذبة ارتوى أفراد المجتمع، وعلى خرير مياهها تسامروا في لياليهم. وروت قنواتها واحات شاسعة من بساتينهم لتشكل مورداً اقتصادياً مهماً، وقد امتدت مساهمتها في توفير بعض المهن والحرف كمهنة الحفر والصيانة وإقامة الرّحى عند سواقي الفلج لطحن الحبوب.

قصة إنجاز

تروي كثرة أنظمة الأفلاج المنتشرة في الإمارات اليوم قصة إنجاز في الهندسة والعمارة تتحدى عوامل الزمن ولا يزال استخدامها سارياً ليومنا هذا، توارثها الأبناء عن الأجداد وحافظوا عليها كإنجاز وموروث حضاري قديم. هي عبارة عن قنوات تحفر في الأرض، ويتراوح عمقها من 90 إلى 95 قدماً من سطح الأرض، وفيها العديد من الثقوب الرأسية التي تتصل في العمق من خلال ثقوب أفقية، ويختلف طولها بدرجة انحدار الأرض فكلما زادت حدة الانحدار زاد طول الفلج.

تاريخ قديم

أشارت أعمال التنقيب إلى أن الإمارات كانت سباقة في ابتكار تقنية الأفلاج وتحقيق الاستقرار البشري، وكان أقدم فلج في الإمارات قد عثر عليه في منطقة الهيلي، ويعود إلى العصر الحديدي أي حوالي 1200 ق. م.، ناهيك عن استمرار النظام حتى الفترة الحالية.

هذا وتضم مدينة العين المعروفة قديماً بـ((مدينة الأفلاج))، أكبر عدد من الأفلاج في الإمارات، ولا تزال آثار بعضها واضحةً على سطح الأرض كما تشتهر حتا بأفلاجها التاريخية التي تسمى بـ((الداوودية)) والتي جعلتها ملاذاً لعشاق الطبيعة لخضرتها التي هي ثمرة أفلاجها من المياه العذبة.