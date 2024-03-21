متى نقول البسملة، ومتى نقول الاستعاذة؟ ومتى نقولهما معاً؟

الجواب، وبالله التوفيق:

البسملة والاستعاذة من جملة الذكر المطلق، يمكن قولهما في كل وقت مجموعتين أو مفرقتين، وتقالان عند ابتداء القراءة مطلقاً، وتختص البسملة بذكرها في بدايات سور القرآن الكريم، باستثناء سورة التوبة ((براءة))، فلا تقرأ ولا تكتب في بدايتها.

وأما في الصلاة، فالأنسب والأحوط أن تذكر الاستعاذة قبل البسملة والقراءة في الركعة الأولى فقط، وتذكر البسملة وحدها دون الاستعاذة في باقي الركعات، فهذا ما نختاره لك احتياطاً، والمسألة فيها كثير من الأقوال والتفاصيل: فقد كره بعض الفقهاء الاستعاذة والبسملة في الصلاة، ورآهما زائدتين على الفاتحة، وأوجب بعضهم البسملة دون الاستعاذة، ورآها شرطاً لصحة الصلاة، لا تصح دونها، لأنها عندهم آية من الفاتحة، وتوسط بعضهم فاستحب ذكرهما، ولم يره واجباً ولا مكروهاً، وكل هذا من الخلاف الجائز، والأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى.

ويمكنك الاطلاع على هذا وأكثر منه، إذا رجعت للمطولات الفقهية.