Friday, 22 March 2024 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متى نقول البسملة؟

3/21/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

متى نقول البسملة، ومتى نقول الاستعاذة؟ ومتى نقولهما معاً؟

الجواب، وبالله التوفيق:

البسملة والاستعاذة من جملة الذكر المطلق، يمكن قولهما في كل وقت مجموعتين أو مفرقتين، وتقالان عند ابتداء القراءة مطلقاً، وتختص البسملة بذكرها في بدايات سور القرآن الكريم، باستثناء سورة التوبة ((براءة))، فلا تقرأ ولا تكتب في بدايتها.

وأما في الصلاة، فالأنسب والأحوط أن تذكر الاستعاذة قبل البسملة والقراءة في الركعة الأولى فقط، وتذكر البسملة وحدها دون الاستعاذة في باقي الركعات، فهذا ما نختاره لك احتياطاً، والمسألة فيها كثير من الأقوال والتفاصيل: فقد كره بعض الفقهاء الاستعاذة والبسملة في الصلاة، ورآهما زائدتين على الفاتحة، وأوجب بعضهم البسملة دون الاستعاذة، ورآها شرطاً لصحة الصلاة، لا تصح دونها، لأنها عندهم آية من الفاتحة، وتوسط بعضهم فاستحب ذكرهما، ولم يره واجباً ولا مكروهاً، وكل هذا من الخلاف الجائز، والأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى.

ويمكنك الاطلاع على هذا وأكثر منه، إذا رجعت للمطولات الفقهية.

MENAFN21032024000110011019ID1108008068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث