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«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية بجلسة 27 الجاري

3/21/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.

ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية وفق محوري التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية. ويحاط المجلس علماً برسالتين صادرتين للحكومة، تتضمنان توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوعي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

كما يطلع المجلس على تقارير واردة من لجان المجلس بشأن مستجدات أعمالها، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة المعقودتين بتاريخي 6 و12 مارس 2024.

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