«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية بجلسة 27 الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية وفق محوري التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية. ويحاط المجلس علماً برسالتين صادرتين للحكومة، تتضمنان توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوعي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.
كما يطلع المجلس على تقارير واردة من لجان المجلس بشأن مستجدات أعمالها، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة المعقودتين بتاريخي 6 و12 مارس 2024.
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