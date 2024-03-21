«الجليلة» تنهي معاناة الطفلة فرزيه مع سرطان الدم

عطاء لا محدود، ودعم سخي، انطلق من مؤسسة الجليلة لآلاف الأسر، فأعاد لها الفرحة والبسمة، بعد غياب خلفته الأمراض التي فتكت بأحد أفرادها، ووضعتها بين مطرقة اليأس والخوف والقلق وسندان صدمة العلاج وتكاليفه التي فاقت قدراتهم استيعابه مادياً ومعنوياً، كما هو الحال مع الطفلة فرزيه فرحان التي أنقذها دعم مؤسسة الجليلة من مضاعفات مرض سرطان الدم والذي أعاد البسمة إلى ملامح أسرتها.

حزن وخوف

بدأت معاناة الطفلة ابنة العامين والنصف كما يرويها والداها بعد ولادتها بـ5 أشهر وتحديداً بعد دخولها في نوبات بكاء متكررة ومعاناة مستمرة من ارتفاع في درجة الحرارة، وبسبب صغر سنها لم تكن تستطيع التعبير عن سبب الألم، فتوجه بها إلى أقرب مستشفى، وبعد إجراء التحاليل تفاجؤوا بإصابتها بسرطان الدم. كانت الصدمة كبيرة على أسرتها التي دخلت في حالة من الحزن والخوف وهم يشاهدون فلذة كبدهم تتجرع الألم دون أن يكون لهم مقدرة على عمل شيء تجاه حالتها بسبب ظروفهم المادية التي لم تسعفهم في علاجها.

لم يجد والد الطفلة بداً من طلب المساعدة من أصدقائه، ولكن محاولاته كانت جميعها دون جدوى، ومكث على تلك الحال فترة من الزمن حتى سمع من أحد أصدقائه عن مؤسسة الجليلة، فطرق بابها ولم يتأخر الرد، حيث زف له خبر قبول حالة ابنته، وعلى الفور بدأت رحلة علاجها، وهو ما كان له أثر كبير على حالتهم النفسية واستعادة الأمل بشفائها.. وتوجه والد الطفلة بالشكر بالجزيل لمؤسسة الجليلة والداعمين لجهودها وعطائها الذي يصنع فارقاً في حياة الناس.

نهج العطاء

وفي هذا السياق قال الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: نفخر في مؤسسة الجليلة ببث الأمل في قلوب المرضى وأسرهم بفضل الدعم الكريم من المانحين وشركاء العطاء، وهو ما يتماشى مع نهج العطاء الراسخ في ثقافة دولة الإمارات وشعبها من أجل خدمة الإنسان والإنسانية، ويُسعدنا في شهر رمضان الفضيل ومن خلال التبرعات الكريمة لصالح صندوق الطفل أن نسهم في تخفيف معاناة الأطفال مثل فرزيه، وأن نعيد رسم الابتسامة على وجوههم ونبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم بمستقبل أفضل.

وتقوم مؤسسة الجليلة وبمساهمة المانحين وأصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين بدعم العلاجات والتعليم والأبحاث والابتكار في المجال الطبي، كما تقوم المؤسسة بتبني العديد من المبادرات الرائدة التي تدعم علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الطبية الشاملة، ومنها برنامج عاون، وصندوق الطفل وغيرها من البرامج الأخرى التي تعكس التزامها بخدمة الإنسان.

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