حاكم عجمان يطلع على مشروع طباعة مصحف «حميد النعيمي»

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مشروع طباعة مصحف ((حميد بن راشد النعيمي))، الذي يتولى تنفيذه مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في عجمان.

وأثنى سموه، على جهود المركز في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، كما أثنى سموه على أنشطة المركز التي تعتني بخدمة القرآن الكريم في مختلف المجالات التعليمية والترجمة والطباعة والنشر، وتسخير التقنية الحديثة في سبيل خدمة القرآن والمهتمين به.

وقال سموه: طباعة القرآن الكريم وتوزيعه من أسمى الأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، نبارك طباعة المصحف وتوزيعه بالمساجد، ليعزز جهود الإمارة التي تحرص على خدمة كتاب الله من خلال مركز تحفيظ القرآن وجائزة عجمان للقرآن الكريم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن.

وأعلن الحمادي، أن سمو ولي عهد عجمان وجه بتخصيص 20 ألف نسخة من مصحف حميد بن راشد النعيمي للمساجد في إمارة عجمان.

وقال: ((يتميز مصحف ((حميد بن راشد النعيمي)) بهويته الخاصة من الداخل والخارج، ومقاساته المتنوعة، وغلاف مُذهّبٍ من الورقِ الفاخر)).

وأضاف: ((تمت طباعة المصحف بزخارف وبراويز داخلية من خمسة ألوان، منتقاة التدرج بعناية، كما يتميز المصحف بكبر مساحة كتابة الآيات، حيث تم تصغير مساحة فراغ الورق، في مقابل وضوح أفضل للآيات)).

ووجه المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، الشكر إلى صاحب السمو حاكم عجمان، على رعايته الكبيرة والمستمرة للمركز، حتى أصبح واحداً من المراكز الرائدة التي تعتني بكتاب الله تعالى.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لدعمه الكريم لفعاليات وأنشطة المركز، بما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات لخدمة القرآن الكريم.

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