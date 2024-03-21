الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في قصر البديع العامر، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه، مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التهاني بالشهر الفضيل راجين من الباري عز وجل أن يعين الجميع على الطاعات والعبادات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ووفود الجهات والهيئات الحكومية وأعيان البلاد.

وقدم المهنئون لصاحب السمو حاكم الشارقة، تهانيهم الصادقة بمناسبة الشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد عليه هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات التقدم والازدهار والمزيد من الأمن والأمان.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، في قصر الزاهر.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد الفجيرة، التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، والمواطنين وأبناء القبائل والمستثمرين، ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة، ورجال الأعمال والتجار، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عدداً من سفراء الدول العربية، والإسلامية، والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات، وعلى دول وشعوب العالم بالتقدم، والازدهار، والرخاء.

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