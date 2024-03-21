مكتوم بن محمد: عيسى بوحميد ترجم رؤى راشد بن سعيد بوضع أسس الخدمات الحكومية في دبي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن عيسى بوحميد، رحمه الله، ترجم رؤى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي.

وقال سموه عبر منصة ((إكس)): ((نحتفي اليوم بأحد رجال الرعيل الأول الذين ساهموا في نهضة دبي وخدموا أهلها بتفانٍ وإخلاص، ترجم عيسى بوحميد -رحمه الله- رؤى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتوجيهاته في وضع أسس الخدمات الحكومية في دبي، وحقق إنجازات مشهودة بتوجيهٍ منه في الإشراف على أهم مشاريع تمديد المياه فيها، كما عمل ضمن لجان الإسكان وتوزيع الأراضي على المواطنين، إضافةً إلى إشرافه على مشاريع لتطوير البنى التحتية.

جهود

نستذكر اليوم مآثره ونشكر جهوده، كأحد المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في مسيرة دبي واستقروا في ذاكرتها، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين)).

وتأتي تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً على أن القيادة الرشيدة تكرّم أبناءها المخلصين الذين عملوا بجد واجتهاد وساهموا في تعزيز مسيرة الوطن، وشاركوا في نهضته وتطوره من خلال ما قدموه على مدى سنوات، وتبرز شخصية عيسى بوحميد بوصفها إحدى القامات التي أخلصت وتفانت في صياغة مستقبل الوطن.

وبتتبع مسيرة الراحل بوحميد ((رحمه الله)) والذي ولد في العام 1938 ونشأ في منطقة البطين، والتحق بالمدرسة الأحمدية نجد أنه شغل العديد من الوظائف وتنقل بينها حاملاً معه سنين من الخبرة والتجارب، إذ عمل في السلك الشرطي حين بلغ الـ 17 من عمره، وتنقل بين المناصب والمهام ليعمل في الرقابة على عمليات الدخول والخروج للقادمين إلى دبي عبر المنافذ البحرية.

وتابع بوحميد مسيرته في الشرطة إلى حين صدور أمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بنقله عام 1961 إلى بلدية دبي ليعمل في دائرة المياه، وتمكن حينها من تنفيذ أول مشروع تمديد مياه في الإمارة عبر حفر 30 بئراً في العوير وتوصيلها بتسعة خطوط بمنطقة رأس الخور التي أنشئ فيها مركز لتوزيع المياه كان يأتيه الناس بصهاريج ينقلون فيها المياه إلى بيوتهم.

وظل بوحميد يعمل في دائرة المياه لمدة 30 عاماً، حتى قرر التفرغ للعمل في مجال العقارات، تاركاً خلفه إرثاً غنياً من الخبرات والتجارب التي أثرت بيئة العمل في كافة الجهات التي عمل فيها ولا سيما في دائرة المياه ببلدية دبي، ليخلد اسمه في ذاكرة دبي والوطن الذي يكرّم أصحاب القامات والمساهمات الجليلة التي صاغت حاضر وطن وأرست قواعد لمستقبلها تستند إلى ضرورة الإخلاص والتفاني في العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز