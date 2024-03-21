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خالد بن محمد يشيد بدور المرأة الإماراتية في مسيرة الوطن التنموية

3/21/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعالية شركة ((أدنوك)) الرمضانية، والتي نظمتها الشركة لموظفيها وأسرهم في ((مركز أبوظبي للطاقة)) بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وهنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحضور بمناسبة هذا الشهر الفضيل، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، والتقى سموه عدداً من أمهات العاملين في شركة ((أدنوك))، مشيداً سموه بدور المرأة الإماراتية في مسيرة الوطن التنموية، ودعم تمكين المرأة الإماراتية من العمل ضمن طاقم حقول النفط والغاز كمهندسات وموظفات.

كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من الطلبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وخريجيها العاملين في أدنوك، وأكد سموه أهمية مواصلة التعليم والتدريب والاستفادة من الخبرات والتجارب النوعية بما يحقق أهداف ورؤية الشركة المستقبلية ويعزز من مكانتها العالمية.

حضر حفل الإفطار الجماعي أكثر من 3000 شخص من موظفي شركة ((أدنوك)) وأسرهم، إضافة إلى أعضاء فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، تقديراً لإنجازاتهم المشرفة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، حيث تعد شركة ((أدنوك)) شريكاً أساسياً في إنجازات الفريق بصفتها الراعي الرسمي للأولمبياد الخاص الإماراتي وحاضنة لمواهب أصحاب الهمم من خلال تشجيع ودعم نشر ثقافة الدمج في المجتمع.

ويأتي الإفطار الذي تنظمه شركة ((أدنوك)) لموظفيها سنوياً في شهر رمضان المبارك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة العمل من خلال إضفاء طابع اجتماعي على العلاقات بين الموظفين وترسيخ روح الفريق والإسهام إيجابياً في رفع الكفاءة وجودة العمل.

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