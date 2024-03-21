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طيران الإمارات تحتفل بـ«هولي» و«ساكورا»

3/21/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحتفل طيران الإمارات مع عملائها بمهرجان الألوان ((هولي)) يومي 24 و25 مارس الجاري على رحلات مختارة إلى الهند مع مشروبات ثانداي المنعشة وحلويات هولي اللذيذة.

ويستمتع عملاء طيران الإمارات الذين يسافرون من وإلى سبع وجهات في الهند، وهي: أحمد أباد، بنغالورو، تشيناي، دلهي، حيدر أباد، كولكاتا ومومباي، بالحلوى الهندية الشهيرة كيسار غوجيا، إلى جانب وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء.

وتُقدّم الفطائر المقلية والمحشوة بالحليب المخفف والفواكه المجففة في علب مصممة خصيصاً للاحتفال بمهرجان الألوان ((هولي)).

كما سيتم استقبال ركاب الدرجتين الأولى والأعمال على متن الطائرة بمشروب ثانداي المنعش، المصنوع من الحليب والمكسرات ونكهة الزعفران وبتلات الورد.

من جهة أخرى، توفر طيران الإمارات لعملائها فرصة الاحتفال بأجواء الساكورا على رحلاتها من دبي إلى اليابان خلال المدة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، حيث تتيح إضافات ذات طابع خاص على قوائم الطعام والحلوى ومأكولات من فنون المطبخ الياباني التقليدي ((كايسيكي)) بالإضافة إلى محتوى ياباني على نظامها الترفيهي.

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