«ناتيفيكس»: اهتمام صيني متزايد لشراء عقارات في دبي

برزت دبي كوجهة محورية للاهتمام بشكل ملحوظ على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة ((دوين))، حيث سجّلت زيادة هائلة في مشاهدات المستخدمين ومشاركتهم، وذلك وفقاً لورقة بحثية جديدة من ((ناتيفيكس))- وكالة عالمية للتسويق الرقمي - حيث تحظى أسواق العقارات في دولة الإمارات باهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين.

يقدم التقرير، الذي يحمل عنوان ((إطلاق العنان لقوة منصة دوين: دليل لخبراء التسويق العقاري))، رؤى شاملة لسوق العقارات من وجهة نظر تسويقية، مع تحديد العوامل الأساسية لاستهداف الجمهور الصيني. ومن خلال التركيز المتخصص على منصة ((دوين))، تعرض ((ناتيفيكس)) كيف يمكن لخبراء التسويق الاستفادة من أدوات وميزات المنصة لتنفيذ حملات تسويقية دقيقة بطابع محلي. ويمكّن هذا النهج مطوري العقارات من دخول السوق الصينية بنجاح، والتفاعل مع المشترين المهتمين بالسوق العقارية.

اهتمام المشترين

وفقاً للتقرير، يأتي المحتوى العقاري حول دبي في المرتبة التاسعة من حيث عدد المشاهدات، والمرتبة السادسة من حيث المشاركات، بعد المحتوى من اليابان، والولايات المتحدة، وتايلاند، وكوريا الجنوبية. وتُظهر أسواق مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وسنغافورة أيضاً إمكانات واعدة للاستثمار.

وتوضح النتائج اهتمام المشترين الصينيين القوي بالموضوعات المتعلقة بالاستثمارات العقارية الدولية والمشاريع السكنية، حيث يشارك العديد منهم بفاعلية في الحوارات عبر الإنترنت، ويستخدمون أدوات البحث لكشف الفروق الدقيقة في سوق العقارات. ومن خلال الاستفادة من الرؤى والخبرات التي شاركها آخرون ممن سبق لهم شراء عقارات في الخارج، يصبح المشترون المحتملون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بهم بصورة واعية. وتؤكد البيانات الواردة من Ocean Engine، منصة ((دوين)) للتسويق الرقمي هذا الاتجاه، وتكشف عن زيادة كبيرة في الاهتمام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تدفقات أجنبية

على مدى الأشهر الستة الماضية (سبتمبر2023 إلى مارس 2024)، ارتفع حجم البحث عن الإمارات بنسبة 344%.

ويعكس هذا الاتجاه مدى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة.

وتشير تقارير المحللين إلى أن انضمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى مجموعة بريكس، إلى جانب الشراكات المتنامية لدعم مبادرة ((الحزام والطريق)) الصينية، يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسع الشركات الصينية التي تؤسس أعمال لها في هذه الأسواق الخليجية.

وقالت شيريل هوانغ، نائب الرئيس الأول لشركة ((ناتيفيكس)): ((بفضل موارد Ocean Engine الواسعة وتقنيات الإعلان المتطورة، نقدم للعلامات التجارية حلولاً تسويقية شاملة سواء على الشبكة أو خارجها، وتتضمن تنفيذ الإعلانات وتسويق المحتوى، وتصاميم الإعلانات العالمية. هدفنا هو مساعدة المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات على تحقيق أهدافها التسويقية والتشغيلية ببساطة وكفاءة وذكاء)).

وتبرز ((دوين)) كمنصة محورية في قطاع العقارات. واعتباراً من ديسمبر 2022، فإن نسبة كبيرة بلغت 80% من أفضل 200 شركة تطوير عقاري في الصين كانت قد أسست حضوراً لها على منصة ((دوين))، مستفيدة من قاعدة المستخدمين الضخمة ومعدلات المشاركة لتعزيز عملياتها عبر الإنترنت. ومع أكثر من 410.000 حساب تجاري وأكثر من 160 مليون متابع، تقدم ((دوين)) فرصة للعلامات التجارية العقارية للوصول والتفاعل مع المشترين المحتملين.

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