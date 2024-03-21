تعاون بين «الأوراق المالية» وشرطة دبي لمواجهة جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية، وذلك بهدف تعزيز التنسيق، وتبادل المعلومات بين الجانبين، لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة.

وقع المذكرة من جانب الهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: ((يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، خطوةً مهمةً نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة، للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة، ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية، من أجل مواكبة النمو، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني)).

وأكدت السويدي أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، يأتي ترجمةً لاستراتيجيات الهيئة ورؤيتها ورسالتها، الهادفة إلى إنفاذ وتطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة ومرنة، تحمي حقوق المستثمرين، وترسّخ التعاملات العادلة، وتحدّ من الممارسات الاحتيالية المالية أو غير المشروعة التي تنطوي على غسل للأموال.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية، في مكافحة كافة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما فيها الجرائم المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة وناجحة بين الطرفين، بهدف تسهيل تبادل المعلومات، وتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الجانبين، وتعزيز الجانب التقني، والتعاون في مجال استخدام تقنيات التحليل الخاص بالأصول الافتراضية، والتعاون في مجال المتابعة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال في كلا الطرفين، وتنفيذ دورات وورش تدريبية، وغيرها من الأهداف الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز