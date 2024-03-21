أسعار الشحن البحري تهبط 7 % في أسبوع

هبطت أسعار الشحن البحري، للأسبوع الرابع على التوالي، بعد سلسلة ارتفاعات استثنائية شهدتها الأسعار خلال الربع الأخير من العام الماضي وبداية العام الجاري.

وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسعار الشحن البحري بنسبة 7% لتصل إلى 2868 دولاراً للحاوية مقاس 40 قدماً في 15 مارس الجاري، مقارنة مع 3069.8 دولاراً في 8 مارس، فيما تراجعت أسعار شحن الحاويات 16.23% عن أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري والذي وصل إلى 3424 دولاراً للحاوية في 16 فبراير، بحسب بيانات ومؤشرات ((بورصة البلطيق))، التي تقيس وترصد مستويات الشحن البحري، عبر أهم خطوط الشحن البحرية (منطقة الهادئ، قناة السويس، عبر المحيط الأطلسي).

وأظهر المؤشر أنه رغم تراجع أسعار الشحن مؤخراً إلا أنها تظل أعلى من مستوياتها في بداية العام الجاري بنسبة 13.8% بعد أن وصلت إلى 2519 دولاراً في 5 يناير الماضي بزيادة 302 دولار للحاوية الواحدة قياس 40 قدماً.

قناة السويس

وفيما يتعلق بمتوسط أسعار الشحن البحري عبر أهم الخطوط الملاحية، فقد بلغ متوسط سعر شحن الحاوية المتجهة من شرق آسيا والصين، مروراً بقناة السويس، إلى شمال أوروبا، في 15 مارس الجاري نحو 3871 دولاراً وهو أقل بنسبة 10% مقارنة مع متوسط سعر الحاوية مقاس 40 قدماً الذي بلغ 4312.8 دولاراً في الثامن من نفس الشهر، بينما تراجعت على نفس الخط بالاتجاه المعاكس بنسبة 11% لتصل إلى 749 دولاراً في 15 مارس الجاري مقارنة مع 845.4 دولاراً في 8 مارس.

وأظهرت مؤشرات البورصة أن الأسعار انخفضت بنسبة 7% للشحنات المتوجهة من شرق آسيا والصين، عبر السويس، إلى دول البحر المتوسط لتصل إلى 4155 دولاراً في 15 مارس الجاري مقارنة مع 4478.8 دولاراً في 8 مارس 2024، فيما انخفضت على ذات الخط الملاحي معكوساً، بنسبة 28% لتصل إلى 842 دولاراً مقارنة مع 1175.4 دولاراً في 8 مارس.

المحيط الهادئ

وبخصوص الخط الملاحي البحري عبر المحيط الهادئ أظهرت بيانات ومؤشرات ((بورصة البلطيق))، أن متوسط أسعار الشحن من الصين وشرق آسيا عبر المحيط الهادئ إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تراجع بنسبة 4% ليصل إلى 4244 دولاراً للحاوية في 15 مارس الجاري مقارنة مع 4419 دولاراً في 8 مارس الجاري، بينما انخفضت الأسعار على نفس الخط بالاتجاه المعاكس بنسبة 6% من 377.8 دولاراً في 8 مارس الجاري إلى 356.2 دولاراً في 15 مارس الجاري.

كما هبطت أسعار الشحن البحري من الصين وشرق آسيا إلى الساحل الأمريكي الشرقي من 6107 دولارات في 8 مارس الجاري إلى 5875 دولاراً في 15 مارس الجاري، فيما انخفضت على الخط المعاكس، أي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى الصين وشرقي آسيا بنسبة 8% من 736 دولاراً في 8 مارس الجاري إلى 679 دولاراً في 15 مارس 2024.

المحيط الأطلسي

وفيما يتعلق بالممر الملاحي البحري عبر المحيط الأطلسي، أظهر المؤشر تراجع سعر متوسط شحن الحاوية، عبر الخط الملاحي المتجه من الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية إلى شمالي أوروبا بنسبة 22% إلى 417 دولاراً في 15 مارس الجاري مقارنة مع الأسعار في الثامن من نفس الشهر والتي وصلت إلى 537.2 دولاراً، بينما استقرت الأسعار على ذات الخط الملاحي معكوساً عند 1671 دولاراً خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس الجاري.

وعلى الخط الملاحي الممتد من أوروبا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، استقرت الأسعار خلال الأسبوع الماضي عند 550 دولاراً، فيما انخفضت للشحنات المتوجهة من أوروبا إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية بنسبة 2% خلال أسبوع لتصل إلى 1686 دولاراً في 15 مارس الجاري مقارنه مع 1671 دولاراً في 8 مارس.

وقالت ناديا عبدالعزيز رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد ((نافل))، إن أسعار الشحن البحري تتجه خلال الأسابيع الأخيرة نحو مستوياتها الطبيعية بعد أن تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات بسبب الأحداث الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، والتي شكلت تحدياً أمام حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن هناك ممرات ملاحية لم تتأثر أو كانت أقل تأثراً مثل الممرات الملاحية بين الشرق الأقصى والأمريكتين، بينما هناك ممرات ملاحية تأثرت بشكل كبير وشهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الشحن، لا سيما في أفريقيا وأوروبا.

وأضافت أن الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة لكنها لم تصل إلى مستوى الارتفاعات التي شهدها قطاع الشحن خلال فترة الوباء، والتي وصلت إلى 10 أضعاف مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت إنه من المتوقع أن تعود الأسعار وحركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية فور استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما مع قيام شركات الشحن البحري بزيادة طاقتها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من ارتفاع الطلب.

وأوضحت أن دولة الإمارات بما تتمتع به من موقع جغرافي وتملكه من إمكانيات لوجستية تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة التجارة وازدهار صناعة الشحن البحري عالمياً، فضلاً عن تعزيز الطموحات والتعاون في القطاع، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تقوم بدور مهم في توسيع القطاع البحري وتحسين معايير السلامة العالمية، من خلال تنفيذ ممارسات متخصصة وإدخال إجراءات تشريعية، وتلتزم بحماية البيئة البحرية؛ إذ اتخذت زمام المبادرة من خلال إعلان استراتيجية وطنية للحياد المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن جودا ليفين، رئيس الأبحاث في فريتوس، قوله إن كلفة الخدمات من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط تجاوزت ضعف مستوياتها في يناير 2019، لكنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها خلال الوباء.

ويُعدّ الشحن البحري، بمثابة الشريان الذي يمد الاقتصاد العالمي بالحياة، وهو يؤثر بشكل ملموس في التجارة العالمية وتطوّر الاقتصاد، خصوصاً أنه مسؤول عن نقل ما يزيد على 80% من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم، فيما يقدر حجم سعة سفن شحن الحاويات عالمياً بنحو 26.4 مليون حاوية نمطية، بينما تعتبر شركات ((MSC)) و((ميرسك)) و((CMA CGM)) الأكبر عالمية من حيث حجم طاقة الشحن.

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