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مكاسب أسهم الرقائق تنعش «وول ستريت»

3/21/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قاد مؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بورصة وول ستريت الأمريكية للارتفاع أمس مع صعود أسهم الرقائق بعد توقعات ميكرون تكنولوجي المتفائلة، في حين تنفس المستثمرون الصعداء مع تمسك (المركزي الأمريكي) برؤيته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام.

وارتفع مؤشر داو جونز 148.90 نقطة أو 0.38% إلى 39661.03 نقطة.

وفتح ستاندرد اند بورز مرتفعاً 28.81 نقطة أو 0.55% إلى 5253.43 نقطة، بينما ربح ناسداك 147.83 نقطة أو 0.90% إلى 16517.24 نقطة.وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بعدما أبقي بنك انجلترا على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.25%. وخلال التعاملات زاد مؤشر ((ستوكس)) الأوروبي 0.64% أو 3.3 نقاط ليصل 508.51 نقاط.

وارتفع مؤشر ((داكس)) الألماني 0.44% أو ما يوازي 80 نقطة إلى 18094.69 نقطة، فيما نما مؤشر ((يورو ستوكس 50)) 0.69% أو 34.5 نقطة ليبلغ 5035.93 نقطة.وربح مؤشر ((كاك 40)) الفرنسي نحو 0.9 نقطة أو 0.01% إلى 8161.11 نقطة، وارتفع ((فوتسي)) البريطاني 1.53% أو 118.35 نقطة ليبلغ 7856.79 نقطة.

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