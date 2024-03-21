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«العالمية القابضة» مهتمة باستحواذ في زامبيا

3/21/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي، مهتمة بالاستحواذ على منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا، وهو أصل اتفقت شركة التعدين الصينية جيه.سي.إتش.إكس على شرائه بالفعل.

وقال اثنان من المصادر، إن شركة الموارد العالمية القابضة أبدت في الآونة الأخيرة لشركة إي.إم.آر كابيتال اهتمامها بتقديم عطاء لشراء حصة شركة إدارة الاستثمار المباشر البالغة 80 % في مشروع لوبامبي للنحاس المعروضة للبيع، وهو تطور ربما يعقد عملية بيع جارية بالفعل.

يأتي اهتمام الشركة التابعة للعالمية القابضة بمنجم لوبامبي، المرشح لأن يكون أحد أكبر مناجم النحاس في زامبيا، بعد أن دخلت جيه.سي.إتش.إكس المدرجة في شنغهاي، وهي شركة لخدمات المناجم ، في صفقة لشراء حصة إي.إم.آر في يناير الماضي. وقال أحد المصادر، إن عملية البيع تتطلب موافقة الحكومة الزامبية، و‭‬‬تمتلك حكومة زامبيا 20 % في لوبامبي من خلال ((زد.سي.سي.إم-آي.إتش)).

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