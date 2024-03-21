«عمومية دو» تقر توزيع %21 أرباحاً نقدية نصفية

وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو))، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2023، بذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2023 نسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم. كما وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

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