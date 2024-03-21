«عمومية دو» تقر توزيع %21 أرباحاً نقدية نصفية

«عمومية دو» تقر توزيع %21 أرباحاً نقدية نصفية
التاريخ
3/21/2024 7:20:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو))، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2023، بذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2023 نسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم. كما وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
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