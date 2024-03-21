قيمة طلبات اكتتاب «باركن» الأكبر على الإطلاق في دبي

رحب سوق دبي المالي، بالإدراج الناجح لشركة ((باركن))، المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، والتي تتمتع بمكانة رائدة في السوق، وبسجلّ حافل من النجاحات يمتد لما يقارب الثلاثة عقود.

يعد إدراج شركة باركن الإدراج الأول في سوق دبي المالي لعام 2024، متوافقاً مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.

ويدعم سوق دبي المالي برنامج تخصيص الشركات بشكل فعال من خلال تسهيل عمليات إدراج جديدة من شأنها تعزيز أحجام التداول، وتعزيز النمو في الأسواق المحلية، وزيادة تحصين أسواق رأس المال في دبي، مما يخلق بيئة مالية أكثر ديناميكية وتنوعًا.

وقد حظي إدراج شركة باركن على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخطت إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم (حوالي 71 مليار دولار)، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

ويؤكد هذا الإقبال القوي على ثقة المستثمرين في إستراتيجية النموّ لدى شركة باركن، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.

احتفالاً بهذا الإدراج، قرع أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، والمهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

ويجري تداول أسهم الشركة تحت الرمز ((باركن))، بعد أن اختتمت الشركة اكتتابها الأولي الناجح في سوق دبي المالي. وقد جمعت الشركة من خلال الطرح ملياراً و574.37 مليون درهم، لتبلغ قيمة رأس المال السوقية للشركة 6.30 مليار درهم عند القبول بسعر سهم قدره 2.1 درهم، ضمن المستوى الأعلى لنطاق السعر المحدد.

ومع تجاوز حجم تغطية الاكتتاب بنسبة حوالي 165 مرة، مستقطبة إجمالي قيمة الاكتتاب 259 مليار درهم من الطلب القياسي.

ترحيب

ورحّب هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي بإدراج شركة باركن، وقال: أسهمت الخطوات السريعة في تنفيذ استراتيجية تطوير أسواق المال الذي يشرف عليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في جعل سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية على مستوى العالم.

ويشير الاهتمام الكبير من المستثمرين بهذا الإدراج إلى الجدوى الاستثمارية في باركن، ويُسلط الضوء على الجاذبية المستمرة لإمارة دبي وتقدّمها، ورؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يسعدنا الترحيب بالإدراج الأول لهذا العام في السوق عبر شركة باركن، والذي يؤكد مكانة سوق دبي المالي باعتباره البورصة الرائدة في المنطقة؛ حيث يوفر فرصاً متنوعة للمستثمرين ويمكّن الشركات من المساهمة في النموّ الاقتصادي لإمارة دبي. ومع تزايد الثقة بين المستثمرين والمُصدِرين الجُدد في أسواق رأس المال في دبي، نتطلّع إلى الترحيب بمجموعة قوية من الاكتتابات العامة الناجحة في عام 2024.

دور حيوي

وقال أحمد هاشم بهروزيان: ((بفضل دور باركن الحيوي في نظام النقل في دبي، سواء في الحاضر أو المستقبل، فإن إدراجنا في سوق دبي المالي يعكس ثقة قوية في نمو ونجاح الإمارة على المدى البعيد)).

وأضاف: بفضل تاريخنا الطويل الذي يمتد لما يقرب من ثلاثين عامًا في إدارة مواقف المركبات، نحن نوفر بنية تحتية حيوية تدعم خطط التوسع في المدينة.

ونتطلع باستمرار إلى تعزيز رؤيتنا في تقديم حلول نقل سلسة ومستدامة ومبتكرة، لندعم طموحات قيادتنا الحكيمة في جعل دبي مثالاً لأفضل مدينة للعيش في العالم. وبدوره أشار محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: نحن سعداء لإطلاق أسهم باركن لأول مرة في سوق دبي المالي، وهذه الخطوة تمثل تطوراً هاماً في مسيرتنا التنموية.

إن الإقبال الاستثنائي الذي شهدناه حتى الآن يُعتبر شهادة على قوة شركتنا والتوقعات الإيجابية لأداء عملياتنا. وبفضل شراكتنا القوية مع هيئة الطرق والمواصلات، وفريقنا القيادي المتخصّص، استفادت باركن من سجلها المميز لتصبح الرائدة في توفير مواقف المركبات في الإمارة.

نحن نسعى للاستفادة من هذه الإمكانيات القوية من خلال تنفيذ استراتيجية نموّ مدروسة بعناية، مع الاستمرار في خدمة عملائنا وشركائنا وإمارة دبي بكفاءة.

وأعلن إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة ((باركن))، وذلك بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة. وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة ((باركن)) بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 749.700.000 سهم، وذلك بقيمة 2.10 درهم للسهم حيث بلغت القيمة السوقية 6.3 مليار درهم.

يُذكر أن الصفقة شهدت إقبالًا هائلًا من جانب المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 165 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو أكبر عملية تسجيل طلبات اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس منفردة بتغطية الاكتتاب 44.3 مرة، علمًا بأن الشركة أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20%.

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